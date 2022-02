Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/2

* Sáng 19/2, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị gặp mặt nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Hoạt động này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và chúc Tết Nhâm Dần năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân mật với các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

* Ngày 16/2/2022 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 754-CV/BTGTU về nắm tình hình, tuyên truyền, vận động công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp.

Công văn đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn, nhất là vào các dịp lễ, Tết, điều chỉnh lương hàng năm, bảo đảm chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quyền lợi, các chế độ lương, thưởng, phụ cấp, chế độ bảo hiểm, tăng ca, làm thêm giờ... Đồng thời, tổng hợp cụ thể số lượng công dân, đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị, tổ chức quản lý đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên toàn tỉnh để từ đó nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, phát hiện những dấu hiệu có khả năng phát sinh vấn đề phức tạp, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng giải quyết sớm, đúng quy định của pháp luật…

Doanh nghiệp và người lao động Công ty TNHH Viet Glory đã tìm được tiếng nói chung, sau những ngày công nhân đình công. Ảnh tư liệu: DT

* Sáng 19/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/02/2022 đến 06h00 ngày 19/02/2022), Nghệ An ghi nhận 1.360 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó có 373 ca cộng đồng; 987 ca đã được cách ly từ trước (973 ca là F1, 14 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Các địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua là: Diễn Châu, Nghi Lộc, TP Vinh, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên.

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Thành Cường

* Ngày 19/2, theo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế Nghệ An, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 31 xã, phường, thị trấn nâng cấp độ dịch lên cấp 4 (tức vùng đỏ), so với một ngày trước. Như vậy, hiện nay tỉnh Nghệ An đã có 167 xã, phường, thị trấn thuộc vùng đỏ, trong tổng số 460 đơn vị.

Cấp độ dịch đánh giá theo quy mô cấp xã, phường, thị trấn ở Nghệ An trong sáng 19/2. Ảnh: T.H

* Thời điểm này, TP. Vinh có 22/25 phường, xã đang ở cấp độ 4 (vùng đỏ nguy cơ rất cao) theo Nghị Quyết 128 của Chính phủ, chỉ có 3 phường xã không phải vùng đỏ, bao gồm phường Quán Bàu cấp độ 3 (vùng cam); phường Hà Huy Tập và xã Nghi Kim cấp độ 2 (vùng vàng).

Tại những địa phương vùng đỏ, dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, không được phục vụ khách tại chỗ. Các cấp độ còn lại thì dịch vụ này được phép mở cửa đón khách nhưng phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Do đó, nhiều hàng quán tại vùng vàng TP. Vinh thời gian qua luôn đông nghẹt người, nhất là dịp cuối tuần.

Các quán nhậu tại phường Hà Huy Tập cũng đông khách, trong đó có nhiều khách từ vùng đỏ đến ăn uống. Ảnh: P.V

* Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, huyện Nghĩa Đàn đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Theo thông tin từ UBND xã Nghĩa Khánh, mới đây xã này đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong các trường hợp bị xử phạt.

* Trong lúc đang bóc vỏ keo, một phụ nữ ở xã Thanh Hương (Thanh Chương) bị cây ngã trúng gây vỡ thận, phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.