Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/3

* Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh; 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Trong số 74 huyện nghèo theo Quyết định số 353, Nghệ An có 4 huyện gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu…



Toàn cảnh bản Phà Xắc, xã Huồi Tụ huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Đây là một bản của đồng bào Mông nằm trên đỉnh núi có độ cao khoảng 1.300 m so với mực nước biển, thuộc dãy Trường Sơn. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Trên cơ sở quy định của pháp luật, UBND tỉnh Nghệ An đã trình HĐND tỉnh cho chủ trương xử lý số vốn còn lại chưa giải ngân đối với 68 công trình, dự án; trong đó có 60 dự án đề nghị thu hồi vốn và 8 dự án cho phép kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2022.

Một dự án thủy lợi đang thi công. Ảnh minh họa: Mai Hoa

* Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An giành Giải Đặc biệt Hội thi chung khảo báo cáo viên toàn quốc.

Chiều 18/3, tại Học viện Hải quân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức bế mạc Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả, Thượng tá Trần Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Nghệ An, Bộ Tư lệnh BĐBP thí sinh thuộc đoàn Đảng bộ Quân đội đã vinh dự giành Giải Đặc biệt. Ngoài ra Nghệ An cũng có 1 thí sinh khác là Trần Thị Thanh Huyền được trao giải Nhì.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Đặc biệt cho Thượng tá Trần Quang Trung.

* Sau gần 10 ngày kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ gừng cho đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn, đến nay các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đã tiêu thụ được hơn 30 tấn gừng. Hiện vẫn còn gần 5 tấn gừng của Kỳ Sơn đang ứ đọng.

Hiện nay các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh chung tay hỗ trợ tiêu thụ gừng cho Kỳ Sơn. Ảnh: Xuân Hoàng

* Tỉnh Nghệ An phấn đấu trong năm nay đón và phục vụ 3,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với thực hiện năm 2021.

Từ ngày 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép mở cửa đón khách quốc tế thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển bảo đảm an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Cửa Lò luôn hấp dẫn du khách quốc tế bởi bãi biển trong xanh và tinh thần phục vụ thân thiện, mến khách và nhiều dịch vụ hấp dẫn. Ảnh: Sách Nguyễn

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng 19/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/3/2022 đến 06h00 ngày 19/3/2022), Nghệ An ghi nhận 3.916 ca dương tính mới với Covid-19.

Trong đó có 1.269 ca cộng đồng, 2.647 ca đã được cách ly từ trước (2.644 ca là F1, 03 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Đức Anh

* Khi số lượng ca nhiễm tăng cao, nhu cầu tư vấn điều trị lớn, trên mạng xã hội cũng xuất hiện muôn kiểu chữa Covid-19. Bên cạnh những bài đăng đúng phác đồ điều trị, mang lại hiệu quả thì cũng có nhiều kẻ lợi dụng tâm lý của người dân để bán hàng.

Thuốc điều trị Covid-19 cũng có nhiều tác dụng phụ, tiềm ẩn rủi ro. Ảnh: T.H

* Ở một diễn biến khác do tác động của đại dịch Covid-19, để tiết kiệm tiền, những người nhà bệnh nhân Covid-19 không dám thuê nhà nghỉ, khách sạn mà dựng lều tạm ngủ vật vã ngay bên lề đường. Vì cơm áo, gạo tiền, họ đành phải chấp nhận những giấc ngủ thiếu thốn, chập chờn.