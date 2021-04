Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

* Sáng 19/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.



Tại đây Tổng Bí thư đã duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam, thăm hỏi lãnh đạo, chỉ huy, bác sỹ Bệnh viện và trồng cây lưu niệm…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương gặp gỡ, chúc mừng các đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện Quân đội Trung ương 108. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

* Sáng 19/4, HĐND thành phố Vinh khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 16 để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc giao UBND thành phố Vinh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 3 nhóm dự án. Gồm: các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 35 tỷ đồng; các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng; các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm i, Khoản 3, Điều 8, Luật Đầu tư công năm 2019 thuộc các quy hoạch khai thác quỹ đất, tái định cư có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng. Dịp này có 64 tập thể và cá nhân được khen thường vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động dân cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động của HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

* Thịt bò ế ẩm, nhiều tiểu thương “treo quầy” - Đây là thực tế diễn ra những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố và các địa phương ở Nghệ An. Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp nên người tiêu dùng có hạn chế sử dụng thịt bò, thịt bê.

Hiện ở các chợ dân sinh, rất nhiều quầy hàng thịt bò đóng cửa, tiểu thương nghỉ chợ do quá ế ẩm. Ảnh: Thanh Phúc

* Theo kế hoạch ngày mai (20/4), Nghệ An chính thức tiêm phòng Covid-19 cho các cán bộ y tế.

Cụ thể: các y, bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh là những người được tiêm đầu tiên ở tỉnh.

Tiêm vắc -xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế. Ảnh: Suckhoedoisong

* Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất khen thưởng học sinh bị đuối nước khi cứu bạn. Theo đó, vào lúc 15h00 ngày 18/4, em Lương Mạnh Tuấn cùng em Lương Bảo Khanh và em Hà Nhật Anh rủ nhau đi tắm tại khu vực Luộc Lâu thuộc sông Hiếu (cả hai em này cùng học Trường Tiểu học Châu Hạnh 2, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu).

Trong quá trình tắm, em Khanh và em Anh bị sỉa chân xuống hố nước sâu dưới sông. Thấy vậy, em Lương Mạnh Tuấn đã bơi ra cứu 2 em nhỏ. Sau khi đẩy được 2 em nhỏ vào khu vực an toàn, Tuấn bị kiệt sức và đã bị dòng nước cuốn đi.

Trường THCS Hạnh Thiết (Quỳ Châu). Ảnh: M.H

* Ngày 19/4, Phòng An ninh đối nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Vinh, Công an phường Hưng Dũng phát hiện nhóm đối tượng sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ trái phép.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 17/4, khi lực lượng chức năng ập vào căn hộ 2610, chung cư Mường Thanh Cửa Đông phát hiện có 16 người (gồm 11 người lớn và 5 trẻ em) đang tụ tập sinh hoạt Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ trái phép. Đối tượng Hoàng Văn Thức (SN 1980) trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu cầm đầu và tổ chức hoạt động nói trên.