Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/1

(Baonghean.vn) - Hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An trong năm 2020; Nghệ An đạt được nhiều thành quả to lớn trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cảnh báo hàng"‘đại hạ giá" tràn ngập bên các tuyến đường tại Nghệ An; Hàng nghìn du khách đổ về cánh đồng hoa ở Nghệ An trong ngày đầu năm... là những thông tin nổi bật trong ngày 2/1/2021.