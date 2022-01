Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/1

* Thời điểm để Nghệ An 'cất cánh'. Đó là tiêu đề bài viết đăng trên baonghean.vn hôm nay, nhấn mạnh về tầm quan trọng của Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đây là quyết sách rất quan trọng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và càng có ý nghĩa hơn khi Nghị quyết được thông qua vào đúng thời điểm tỉnh đang rất cần những động lực mạnh mẽ để hỗ trợ cho quá trình phục hồi và bứt phá của nền kinh tế khi thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh: Lê Thắng

* Rất nhiều nghệ sỹ, nghệ nhân cùng những người “ngoại đạo” có tình yêu cháy bỏng với làn điệu dân ca quê hương xứ sở, đang nỗ lực cố gắng thực hiện sứ mệnh lan tỏa câu ví, giặm quê mình.

Tổ khúc dân ca tại chương trình Quê hương dân ca trong trái tim Người. Ảnh: Thanh Nga

* Do nhu cầu bán hoa, cây cảnh Tết tăng cao, trong khi mặt bằng không đủ đáp ứng nên việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh hoa, cây cảnh diễn ra rất phổ biến nhất là trong dịp Tết. Lực lượng chức năng của thành phố Vinh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, vấn đề này. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ chỉ đạo các phường xã nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời nếu có tình trạng bảo kê như Tết năm 2021.

Việc tìm thuê được mặt bằng kinh doanh thời điểm này rất khó. Ảnh: Q.A

* Sáng 02/01, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 01/01/2022 đến 06h00 ngày 02/01/2022), Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính mới với Covid-19 tại 07 địa phương (Quỳ Châu: 12, TP. Vinh: 10, Quỳnh Lưu: 8, Hoàng Mai: 6, Yên Thành: 3, Thanh Chương: 2, Anh Sơn: 2).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người từ vùng dịch đến tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Lãnh đạo xã Bắc Lý (Kỳ Sơn) thông tin: sáng 2/1, một chiếc xe ô tô chở lao động về quê dịp Tết Dương lịch bị tai nạn tại địa phận bản Huồi Cáng 2, xã Bắc Lý (Quốc lộ 16), khiến 03 người bị thương.