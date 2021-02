Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

* Sáng 2/2, đoàn công tác Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Đây là hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp và đón chào Xuân Tân Sửu 2021.

Cùng ngày, tập thể cán bộ, nhân viên Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn (Nam Đàn) nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn công tác Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Phùng Ngọc Thăng

* Ngày 2/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã Mỹ Lý và Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn).

Dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, già làng và cán bộ có nhiều cống hiến trên địa bàn xã Mỹ Lý. Đồng chí cũng đã đến thăm, tặng quà cho người dân bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho gia đình chính sách, già làng, cán bộ tiêu biểu tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà chúc Tết các lực lượng vũ trang, các hộ nghèo và gia đình chính sách tại huyện Tân Kỳ.

đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang, các hộ nghèo và gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Thanh Chương.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình trao quà 50 hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thanh Thủy. Ảnh: Thu Giang

* Những ngày này, tại các khu vực bán hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Vinh, ngoài người mua, người bán tấp nập thì còn có không ít lực lượng xe xích lô, xe lôi kéo luôn túc trực để phục vụ nhu cầu vận chuyển hoa, cây cảnh cho khách.

Những người làm nghề xe kéo, xe xích lô cho biết, thời điểm nhiều việc nhất là từ ngày 25 đến 30 Tết, khi đó người dân bắt đầu đi mua sắm Tết nhiều hơn. Nhờ đó mà họ có thêm thu nhập để sắm Tết cho gia đình.

Những chuyến xe xích lô chở đào trên đường khiến cho không khí tết thêm gần hơn. Ảnh: Tiến Đông

* Trong diễn biến liên quan đến những ngày cận Tết, mặc dù đã được khuyến cáo giữ khoảng cách đề phòng dịch bệnh, tuy nhiên, những cây ATM tại một số huyện trên địa bàn Nghệ An vẫn đông đúc người dân đến rút tiền để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

Hàng người xếp dài tại cây ATM trên địa bàn thị trấn Đô Lương trong chiều 1/2. Ảnh: Nguyên Châu

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" trong vụ việc sập vận thăng lồng khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương tại công trình xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An.