Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/3

* Sáng 2/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và đã được đưa vào Chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, xác định là nhiệm vụ ưu tiên số 1.



Toàn cảnh điểm cầu tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 2/3, đoàn công tác Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đến thăm, tặng quà và làm việc tại Tổng đội TNXP 9 Nghệ An - Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới Tam Hợp tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác trao tặng các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho các chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nậm Cắn. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 01/03/2022 đến 6h00 ngày 02/03/2022, Nghệ An ghi nhận 1.676 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 386 ca cộng đồng; 1.290 ca đã được cách ly từ trước (1.286 ca là F1, 04 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh tư liệu

* Dịp này, tầm khoảng 7 giờ sáng, trên bờ biển của các xã Diễn Kim, Diễn Hải... huyện Diễn Châu, hàng trăm bè mảng của ngư dân về bờ, mang theo hàng tạ cá trích vừa được đánh bắt từ biển lên, bán thu tiền triệu ngay tại bờ.

Mỗi khi bè mảng vào bờ, mọi thành viên trong gia đình ra hỗ trợ gỡ cá ra khỏi lưới. Ảnh: Xuân Hoàng

* Với độ cao khoảng 2.720, đỉnh Puxailaileng thuộc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) được ví là “nóc nhà của dãy Trường Sơn Bắc”. Việc chinh phục đỉnh núi thực sự gian nan nhưng mang lại niềm hứng khởi, nhất là với những người ưa mạo hiểm. Gần đây, đã có nhiều đoàn khách du lịch đến chinh phục đỉnh Puxailaileng.

Đoàn khách du lịch leo núi lên đỉnh Puxailaileng. Ảnh: Đình Tuyên

* UBND xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ chết người trong quán Karaoke C.M. Cụ thể, sáng 02/3, người thân tá hỏa khi phát hiện anh Phạm Quyết T. (SN 1974) đã tử vong trong quán karaoke của gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã báo với cơ quan Công an để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường.