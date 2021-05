Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/5

* Chiều 2/5, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 38 tìm hành khách trên chuyến bay VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng ngày 27/4 và VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4.

Bộ Y tế đề nghị:

Những hành khách đi trên các chuyến bay sau:

- Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và hạ cánh lúc 15h46 ngày 27/4/2021.

- Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021.

Khử trùng máy bay để phòng dịch Covid-19. Ảnh minh họa

* Trước đó, sáng 2/5, tại huyện Con Cuông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao 66 cán bộ tăng cường cho các chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến biên giới.

Những cán bộ được tăng cường sẽ thực hiện các nhiệm vụ tại các tổ, chốt như hỗ trợ nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện hoặc có hành vi tiếp tay, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền người dân trên khu vực biên giới thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19; vận động nhân dân tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện kịp thời các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

66 cán bộ được giao nhiệm vụ đợt này. Ảnh: Thành Cường

* Ở một diễn biến khác liên quan đến tuyến biên giới trên bộ, ngày 01/5, tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, lực lượng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Đồn Biên phòng CKQT Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh.

Hai đối tượng gồm Đoàn Quang Luyện, SN 1998 và Trần Thị Thu Thủy, SN 1972, cùng trú tại xóm Trung, thôn Chánh Liên, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Xác minh hành vi xuất cảnh trái phép của Trần Thị Thu Thủy. Ảnh: Phương Linh

* Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp thì tại các điểm du lịch vẫn có nhiều người tỏ ra thờ ơ với các biện pháp phòng ngừa.

Tại điểm du lịch sinh thái thuộc địa bàn xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn) do một hộ gia đình khai thác. Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, điểm du lịch này thu hút khá đông du khách, chủ yếu là người dân các huyện, thị xã dọc tuyến quốc lộ 48. Ước tính, mỗi ngày ít nhất có khoảng 500 - 700 khách du lịch đến tham quan, và đã có rất nhiều người phớt lờ các khuyến cáo về phòng chống dịch.

Nhiều du khách đến Khe Tọ không chấp hành quy định đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19. Ảnh chụp sáng 2/5: Ngọc Bảo

* Ngoài dịch Covid-19, Nghệ An cũng đang phải đối diện với dịch virus viêm màng não. Theo nghiên cứu của các cơ quan chức năng, đó là loại virus đường ruột Echovirus-4 là chủng có thể gây nên viêm màng não ở mọi lứa tuổi.

Trong tháng 3-4/2021, ở Nghệ An đã xuất hiện hàng trăm người mắc viêm màng não do virus. Mỗi ngày có hàng chục người phải nhập viện điều trị. Ngày 22/4, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn số 1387/SYT-NVY về việc tăng cường phòng chống bệnh viêm não gửi các huyện, thành, thị, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị y tế trong ngành.

Trong tháng 4/2021, nhiều trẻ ở tỉnh Nghệ An mắc viêm màng não do virus phải nhập viện điều trị. Ảnh: Hoàng Yến

* Mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua chủ trương xây dựng để ban hành Quy định về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Nội dung Quy định sẽ tập trung vào 3 chương, 6 điều gồm những quy định chung, nguyên tắc đánh giá chất lượng; nội dung, phương pháp đánh giá, sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thực hiện.

Lâu nay, do chưa có quy định đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nên khi đánh giá, xếp loại hàng năm, cấp trên chỉ mới căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chưa chú ý đến tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nên trong đánh giá, xếp loại chưa sát thực tế, chưa toàn diện; chưa đánh giá hết năng lực, khả năng điều hành của bí thư chi bộ, vai trò của chi ủy viên và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên.

Chi ủy Chi bộ bản Tam Tiến, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong trao đổi với lãnh đạo xã về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

* Biến ta luy dương thành tác phẩm cổ động bầu cử.

Dãy ta luy dương cũ kỹ bên bìa rừng được các đoàn viên thanh niên thị trấn vùng cao Thạch Giám và Công an huyện Tương Dương trang trí, vẽ thành bức tranh cổ động, tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chị Lô Thị Lan - Bí thư Đoàn thị trấn Thạch Giám cho biết: “Để có kinh phí triển khai hoạt động này, Đoàn thanh niên thị trấn và Công an huyện Tương Dương trích một phần kinh phí hoạt động đoàn. Số còn lại là quyên góp sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Dự kiến hoạt động này sẽ hoàn thành trước ngày 10/5.

Bức tranh đặc biệt này có tổng chiều dài gần 100m. Ảnh: Đình Tuân

* Vào khoảng 23 giờ ngày 1/5, trên địa bàn xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô tải đang lưu thông trên Quốc lộ 48, khi đến địa phận xóm Hợp Xuân (xã Nghĩa Xuân) thì va chạm với xe máy BKS 37H1-654.88 do một người đàn ông điều khiển di chuyển ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy ngã xuống đường, nguy kịch và được người dân nhanh chóng đưa đi Bệnh viện Tây Bắc cấp cứu.