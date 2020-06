Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/6

* Chiều 2/6, Sở Công Thương tổ chức Lễ Công bố quyết định của UBND tỉnh Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc sở. Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm 2 tân Phó Giám đốc Sở Công Thương. Ảnh: Thu Huyền

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông báo quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đồng chí Cao Minh Tú - Phó trưởng Phòng Công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và ông Lê Đức Ánh – Trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương.

* Ngày 2/6, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với UBND huyện Con Cuông theo chương trình giám sát việc thực hiện các nghị quyết liên quan các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh ban hành.

Sau khi giám sát thực tế và làm việc với UBND huyện Con Cuông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền cũng khẳng định, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo với Thường trực, HĐND tỉnh nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của cấp trên, đến cuối tháng 5/2020, có 62/62 Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An (CCQ) được duyệt đại hội đã tiến hành thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về bầu cử cấp ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, các đơn vị cơ bản đã bầu 1 lần đủ số lượng, đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên; đề án nhân sự cấp ủy có chất lượng, xác định rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ. Tổng số cấp ủy đã được bầu cử tại đại hội cấp cơ sở gồm 406 đồng chí (trong đó tái cử: 275 đồng chí = 67.73%; tham gia lần đầu: 131 đồng chí = 32.27%).

Các đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu Nguyên Sơn

* Ngày 2/6, tiếp tục là ngày nắng nóng cao điểm ở Nghệ An. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ tháng 6 - 9/2020, dòng chảy trên các sông ở Nghệ An có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 30-70%.

Đến cuối tháng 5, có 37 hồ chứa do các công ty thủy lợi quản lý có dung tích dưới 50%. Các hồ chứa do xã, HTX quản lý: Lượng nước các hồ còn lại khoảng 40% - 70%. Mực nước tại các công trình đầu mối hồ Thủy điện Bản Vẽ và hồ Khe Bố hầu hết thấp hơn mực nước thiết kế. Nếu trong thời gian tới không có lượng mưa bổ sung, đồng thời tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt độ cao và gió Tây Nam thổi mạnh thì tình hình thiếu nước sẽ xảy ra, nhất là vụ sản xuất hè thu sắp tới, dự kiến khoảng 13.000 ha lúa ở Nghệ An bị hạn, thiếu nước.

Mực nước hồ Vũng Trắng, xã Nghi Văn (Nghi Lộc) hiện chỉ còn 20%. Ảnh: Việt Phương

* Một nam sinh vùng cao Nghệ An sáng tạo cánh tay robot, thiết bị điều hướng pin mặt trời. Đó là em Trần Hữu Phúc, học sinh lớp 11E, Trường THPT Tương Dương 1, huyện miền núi Tương Dương.

Từ nhỏ, Phúc có niềm đam mê sáng tạo khoa học rất lớn, em có thể ngồi tỉ mẩn hàng giờ chỉ để đục đẽo, cắt gọt... những vật dụng mà em tận dụng từ những đồ cũ trong nhà. Điều kiện gia đình khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm đam mê của Phúc, nhưng được sự động viên của gia đình, bạn bè và sự hướng dẫn chỉ bảo của thầy cô, em đã mày mò và chế tạo ra nhiều sản phẩm rất hữu ích. Mới đây, Phúc đã chế tạo cánh tay robot thông minh, có tác dụng hỗ trợ cho những người khuyết tật, người già, hay thay thế con người làm việc trong môi trường độc hại...

Cánh tay robot thông minh do Phúc chế tạo ra. Ảnh: Đình Tuân

* Ngày 2/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến Phan Tiến Sỹ - nguyên Trưởng BQL Rừng phòng hộ Yên Thành đã chỉ đạo cấp dưới lập khống 4 hồ sơ để nhận bồi thường sai quy định hơn 5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Phan Tiến Sỹ 5 năm tù, Nguyễn Thọ Huy 30 tháng tù, Nguyễn Thọ Vinh 42 tháng tù, Ngô Sỹ Lợi 30 tháng tù treo, Nguyễn Văn Thanh 24 tháng tù treo, Hồ Đình Lai 21 tháng tù treo, Nguyễn Thị Trâm 21 tháng tù treo, Phan Thị Vịnh 18 tháng tù treo, Phan Văn Minh 18 tháng tù treo, Nguyễn Đức Thiện 15 tháng tù treo.