Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/6

* Hướng đến kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Người, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Triển lãm ảnh chuyên đề “Hồ Chí Minh - Người đi tìm hình của nước". Triển lãm được tổ chức đến hết năm 2021 tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nhằm mục đích giới thiệu công lao to lớn của Người trong việc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam và góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bức ảnh Bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) - nơi chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước được trung bày tại triển lãm.

* Chiều 2/6, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh họp để triển khai một số công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đồng tình đề xuất cấm hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh không có giấy phép đăng ký kinh doanh; tăng cường xử lý nghiêm, kiên quyết đối với những hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng nay, 70 hội đồng thi trong toàn tỉnh họp để triển khai công tác thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Do thời tiết nắng nóng nên tùy từng địa bàn, các trường chủ động thời gian cho thí sinh làm thủ tục dự thi. Nhiều trường đã chuyển sang thời điểm cuối buổi chiều để giúp các thí sinh hạn chế đi lại trong thời điểm nắng nóng đang lên đến đỉnh điểm, có nơi trên 40 độ C. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay Nghệ An có hơn 36.000 thí sinh dự thi, huy động 3.655 giáo viên làm công tác coi thi.

Giám thị phổ biến quy chế thi cho các thí sinh. Ảnh: Đức Anh

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 3433/UBND-CN ngày 31/5/2010 về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió Dự án Nhà máy Điện gió Quỳnh Lập 2. Địa điểm lắp đặt tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Cột đo gió. Ảnh minh họa.

* Mặc dù có biển cấm, tuy nhiên do thời tiết nắng nóng, hàng ngày có hàng trăm lượt người vẫn chen nhau ra giữa sông Lam để tắm, thờ ơ với các quy định phòng dịch.

Sông Lam tại khu vực ven đê Hưng Hòa tập trung đông người tắm sông, giải khát vào mỗi buổi chiều. Ảnh: Q.A

* Công an huyện Anh Sơn vừa bắt giữ đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1985), trú tại xã Đặng Sơn (Đô Lương) có hành vi giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây trên địa bàn 2 huyện Anh Sơn và Con Cuông.

Đối tượng Vũ Anh Tuấn. Ảnh: Thái Hiền

* Phòng cảnh sát đấu tranh tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án ma túy lớn, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng vượt tuyến biên giới Việt-Lào, thu 6 kg ma túy dạng đá.