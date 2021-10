Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/10

* Sáng 20/10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này sẽ xem xét Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, thành phố Hải Phòng.



Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An và các khách mời dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 589 về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Nghệ An năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 2025.

Những sản phẩm nông nghiệp sẽ được thể hiện đầy đủ thông tin đến người tiêu dùng. Ảnh: Quang An

* Sáng 20/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2016-2020. Hoạt động ý nghĩa này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930- 20/10/2021), 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2021), chào mừng Đại hội Hội Phụ nữ Nghệ An lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bùi Đình Long và đồng chí Kha Văn Tám trao thưởng cho 14 gia đình tiêu biểu tại điểm cầu TP. Vinh. Ảnh: D.T

* Sáng 20/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 19/10 đến 06h00 ngày 20/10), Nghệ An ghi nhận 10 ca dương tính mới với Covid-19 tại 5 địa phương ( TP. Vinh: 6, Quỳnh Lưu: 01, Diễn Châu: 01, Quỳ Châu: 01, Quế Phong: 01). Tất cả bệnh nhân (BN) đều đã được cách ly từ trước (6 ca là F1, 4 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: T.Đ

* Từ ngày 7/10 đến nay, các khu cách ly tập trung tuyến tỉnh do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận đã thực hiện tiếp nhận 1.822 công dân từ các tỉnh, thành phía Nam hồi hương. Trong quá trình cách ly y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ngành Y tế Nghệ An đã kịp thời phát hiện 90 người mắc Covid-19; kịp thời đưa đi điều trị và bảo vệ an toàn cho các công dân khác trong khu cách ly.

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra tại các khu cách ly y tế tập trung. Ảnh: Trung Thành

* Tận dụng cánh đồng sau thu hoạch đang thời gian bỏ không, nhiều người dân Nghệ An đầu tư hàng tỷ đồng mua đàn trâu gầy về chăn thả, vỗ béo.

Hàng chục con trâu được chăn thả hàng ngày trên cánh đồng ở huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

* TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hạ Bá Chù (SN 1987), trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hạ Bá Chù tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".