Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/11

* Sáng 20/11, các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm các đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Thị Thu Trang - Bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn; Moong Văn Tình - cán bộ Huyện đoàn Quế Phong có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Quế Phong.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Tại đây, cử tri huyện Quế Phong đã phản ánh với đại biểu Quốc hội nhiều nội dung, trong đó có các vấn đề như: những bất cập sau khi sáp nhập xã, thôn, bản; chính sách cho cán bộ dôi dư; chế độ cho cán bộ thôn bản trong bối cảnh dân số, diện tích bản làng đã tăng cao sau sáp nhập.

Cử tri cũng phản ánh những phát sinh của chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đó là người dân tham gia hiến đất, hiến vườn để làm đường, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở nhưng quá trình trích đo lại diện tích vẫn phải nộp lệ phí… Đó còn là những vấn đề liên quan đến việc giao đất rừng sản xuất cho người dân; sạt lở hư hỏng kênh mương và hệ thống thủy lợi sau mưa lũ trên địa bàn xã Châu Kim; bất cập trong quy hoạch điểm du lịch thác Sao Va; những phát sinh trong bình xét tiêu chí xã nghèo;…

Tiếp thu ý kiến cử tri, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri huyện Quế Phong. Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng giải thích, làm rõ những nội dung mà cử tri còn băn khoăn. Bên cạnh đó đề nghị tỉnh Nghệ An và huyện Quế Phong có các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó khăn về đất sản xuất, đất trồng rừng cho người dân. Đồng chí cũng khẳng định, các ý kiến phản ánh của người dân sẽ được đại biểu Quốc hội chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết.

Buổi chiều cùng ngày Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc và các đại biểu Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quỳ Châu.

Cử tri huyện Quỳ Châu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 20/11, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Qua đó, giúp cho tỉnh Nghệ An sớm đạt được những mục tiêu chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Đồng thời, nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai trên địa bàn đạt hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 20/11, Đoàn công tác số 4 Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của tỉnh do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2020 tại huyện Đô Lương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Đô Lương đã đạt được.

Đồng thời đồng chí yêu cầu thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ huyện Đô Lương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước ở những vùng đặc thù, vùng nông thôn. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, đặc biệt là những vùng có nhiều tiềm ẩn gây mất ổn định, từ đó tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

* Ngày 20/11 hàng năm là ngày các thế hệ học trò tri ân, tôn vinh các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng trên dòng sông trí thức. “Với người Cò Phạt, các thầy cô là ân nhân” - là bài viết xúc động về tình cảm của các học sinh và phụ huynh thuộc tộc người Đan Lai dành cho các thầy cô giáo trong ngày đặc biệt này.

Bài viết là bức tranh vẽ nên nỗi gian nan, vất vả nhiều mồ hôi và nước mắt của những cô giáo ngược dòng sông Giăng với vô số thác ghềnh để mang theo con chữ cho học sinh tộc người Đan Lai.

Trên vùng lõi của đại ngàn Pù Mát, nhờ sự tận tụy, hy sinh của các cô giáo, thầy giáo, cuộc sống của đồng bào Đan Lai với giai thoại về tục ngủ ngồi, huyền thoại về trăm cây nứa bằng vàng, chiếc thuyền liền mái chèo đã thay đổi. Năm học 2020 - 2021 Điểm trường Cò Phạt có 65 học sinh, tỷ lệ lên lớp đạt 97%, chỉ có 2 em lớp 1 ở lại; có 100% học sinh lớp 5 chuyển cấp lên lớp 6…

"Để một học sinh biết đọc biết viết thì giáo viên phải bỏ công sức gấp năm gấp sáu lần ở bên ngoài". Ảnh: Thành Cường

* Sáng 20/11, tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các chi nhánh Agribank đã trao ủng hộ nhân dân tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão lụt.

Trước đó, Công đoàn Agribank và các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các đoàn trực tiếp đi hỗ trợ bà con bị thiệt hại tại các huyện với tổng số tiền 500 triệu đồng…

Các chi nhánh Agribank ủng hộ 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: Thu Hương

* Chiều ngày 20/11, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn tổ chức Lễ Công bố quyết định công nhận chức vụ Chủ tịch MTTQ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện đã thông qua Quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An công nhận đồng chí Nguyễn Thị Thúy An - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Anh Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thúy An. Ảnh: Hoài Chung

* Vào hồi 00h15 phút ngày 20/11, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có người bị mất tích sau khi rơi xuống sông ở khu vực bến đò Phuống trên sông Lam, thuộc địa phận xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương.

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh T.D.K, SN 1963, trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương. Trong lúc đang đi trực đò cùng vợ để chở khách qua sông thì không may gặp nạn.