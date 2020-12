Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12

* Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2020, ngày 20/12, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đi thăm, tặng quà và chúc mừng các tổ chức tôn giáo, trường học và trung tâm nuôi trẻ mồ côi khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đoàn đến thăm, chúc mừng Dòng Mến Thánh giá Vinh và Dòng Thừa sai bác ái Vinh; Tặng quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3 tại xóm 7, xã Nghi Diên, (Nghi Lộc) đóng trên địa bàn xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Đoàn cũng đến thăm và tặng quà cho Trường Mầm non Lâm Bích tại xóm 5, xã Nghi Phú (thành phố Vinh).

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật 19/3. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đoàn công tác đến tặng quà chúc mừng Giáng sinh an lành, ấm áp, sức khỏe và nhiều hồng ân của Thiên Chúa đến các bệnh nhân là người công giáo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

* Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáng sinh tại đền Thánh An Tôn - Trung tâm hành hương Giáo phận Vinh và Giáo xứ Trại Gáo, xã Nghi Phương (Nghi Lộc).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh chúc các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón mùa Giáng sinh an lành và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Đồng thời, mong muốn các vị linh mục, chức sắc, chức việc tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho bà con giáo dân, bằng những việc làm cụ thể, có thêm những đóng góp cho sự phát triển của xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tặng lẵng hoa tươi thắm cho đại diện Trung tâm hành hương đền Thánh An Tôn và Giáo xứ Trại Gáo. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 – 2021. Năm nay có 174 dự án của 325 học sinh THCS, THPT của 21 phòng Giáo dục và Đào tạo và 67 trường THPT của tỉnh Nghệ An thuộc 15 lĩnh vực: Phần mềm hệ thống, Hệ thống nhúng, Rô bốt và máy thông minh, Hóa học, Hóa sinh, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện và cơ khí, Năng lượng và vận tải, Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Vật lý và thiên văn, Y Sinh và Khoa học sức khỏe, Khoa học thực vật…



Cuộc thi năm nay diễn ra trong 3 ngày. Từ cuộc thi này, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 2 dự án xuất sắc nhất tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia được tổ chức vào tháng 3/2021 tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Tổ chức cuộc thi nghe thuyết trình một dự án của học sinh Trường PT DTNT THCS Quỳ Châu. Ảnh: MH

* Nhiệt độ những ngày qua ở các huyện miền núi xuống thấp, gây lạnh giá diện rộng. Riêng ở xã Mường Lống (Kỳ Sơn) xuống thấp, từ 5 - 10 độ C, khiến đàn vật nuôi, đặc biệt là trâu, bò bị ảnh hưởng. Do vậy, đồng bào các dân tộc nơi đây đã áp dụng nhiều giải pháp để chống rét cho đàn vật nuôi.

Các địa phương khác như Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tân Kỳ... cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu những thiệt hại cho bà con nông dân vào những ngày rét đậm này, trong đó đặc biệt quan tâm đến đàn vật nuôi.

Gia đình ông Xồng Bá Tồng ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn đốt củi sưởi ấm cho trâu, bò vào những ngày giá rét. Ảnh: Quang An

* Trong diễn biến khác, cả làng phải chữa cháy trong mưa rét. Sự việc xảy ra tại xóm Minh Đức, xã Võ Liệt (Thanh Chương). Nghe tiếng tri hô, người dân trong làng chạy ra quốc lộ cùng nhau phối hợp chữa cháy.

Khoảng 5 giờ kém 15 phút ngày 20/12, những người đi đường phát hiện 1 đám cháy bùng lên trên ốt điện thoại tại vườn nhà anh Bùi Xuân Trọng. Ngay lúc đó, họ đã tri hô và chạy khắp xóm kêu gọi người chữa cháy.

Đám cháy khi mới được phát hiện. Ảnh: Huy Thư

* Triệu tập nam thanh niên đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an. Theo các tài liệu, hành vi đăng tải bài viết xúc phạm uy tín lực lượng công an trên mạng xã hội của anh Hồ Văn Tâm (SN 1988), trú tại khối Phú Thịnh, phường Quang Tiến (thị xã Thái Hòa) vi phạm Luật An ninh mạng.

Hiện, Công an thị xã Thái Hòa đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.