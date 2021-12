Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12

* Chiều 20/12, nhân Lễ Giáng sinh năm 2021, chuẩn bị đón năm mới 2022, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Đón Giáng sinh năm 2021, cũng là lúc chuẩn bị bước sang năm mới 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng gửi tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các linh mục, tu sĩ, toàn thể đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, đón Giáng sinh ấm áp, an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.

* Trước đó, vào sáng 20/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Được nghỉ hưu theo chế độ đợt này gồm các đồng chí nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Viết Đường - nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Phi - nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Nguyên và đồng chí Lê Minh Giang - nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Đức Ái

* Ngày 20/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2021.

Tại Hội nghị, các chức sắc, chức việc tôn giáo đã phát biểu tâm tư, nguyện vọng và nêu kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo và các lĩnh vực của đời sống để Ủy ban MTTQ tiếp nhận, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

* Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình chi hội trưởng là giáo dân giai đoạn 2019- 2021.

48 chi hội trưởng nông dân là giáo dân được biểu dương là những điển hình tiêu biểu đại diện cho 400 cán bộ hội cơ sở, hơn 25 ngàn hội viên là giáo dân trên địa bàn tỉnh.

Trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các chi hội trưởng nông dân là giáo dân tiêu biểu giai đoạn 2019-2021. Ảnh: Thanh Lê

* Liên quan đến thông tin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An có liên đới trong việc mua sinh phẩm do Công ty Việt Á cung cấp, ngày 20/12, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị chưa nhận được thông tin nào từ Bộ Công an để phối hợp điều tra liên quan đến việc nâng khống giá thiết bị ở Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Trong khi đó, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, việc CDC Nghệ An mua sắm vật tư, sinh phẩm của Công ty CP Công nghệ Việt Á được tiến hành đúng quy định, đúng trình tự, thủ tục

* Về tình hình dịch Covid-19, ngày 20/12 Nghệ An ghi nhận 157 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 40 ca cộng đồng