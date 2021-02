Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/2

* Sáng 20/2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Tân Sửu năm 2021 tại tỉnh Phú Yên, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.



Trước đó vào tháng 11/2020, phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất sáng kiến trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm 2021-2025. Tới ngày 31/12/2020, Thủ tướng ký ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Lễ phát động Tết trồng cây tại Phú Yên

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).



Theo đó từ nay đến ngày kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền quá trình ra đời, phát triển và những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử phát triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; những đóng góp của thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An vào sự phát triển chung của quê hương đất nước.

Hơn 2.500 đoàn viên thanh niên Nghệ An tham dự Lễ phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

* Tuyệt đối không để Covid-19 xâm nhập, lây chéo, lây nhiễm sang cán bộ y tế” - Đó là yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid -19 và tỉnh Nghệ An đối với các bệnh viện, cơ sở y tế.

Thực hiện chỉ đạo, những ngày qua, các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp tục rà soát các phương án chống dịch, tăng dày các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, đơn vị đã xây mới, thành lập riêng 1 khu sàng lọc bệnh nhân Covid -19 có cổng ra vào riêng, đặt tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. Bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng và yếu tố dịch tễ đều được đưa vào đây khám, cách ly, điều trị. Trung tâm cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bao gồm phòng mổ, phòng đẻ dã chiến, khu xét nghiệm, siêu âm tại chỗ, X-quang tại giường... kép kín.

Tương tự, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An và nhiều bệnh viện khác trong tỉnh cũng đã và đang thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí Bệnh viện An toàn trong phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Bố trí hướng dẫn, phân luồng khám sàng lọc ngay từ cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Trên lĩnh vực kinh tế, thời điểm này nhiều tàu thuyền bắt đầu vào mùa đi biển, trong đó nghề cá trích đã nhộn nhịp.

Từ tháng 1 đến tháng 4 là thời điểm cá trích béo và ngon nhất trong năm nên ngư dân thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tranh thủ thời tiết thuận lợi sau Tết, ra khơi đánh bắt.

Cá trích được thương lái thu mua, vận chuyển đến các nhà máy chế biến thức ăn hoặc làm thương phẩm cho các nhà bè nuôi hải sản. Hiện Hoàng Mai có gần 100 tàu nhỏ khai thác gần bờ. Đầu năm mới, những chuyến biển ngắn ngày nhưng bội thu đã giúp bà con có thêm thu nhập.

Tàu của anh Nguyễn Văn Mười, khối Phú Lợi ra khơi mồng 6 Âm Lịch, đánh bắt ở khu vực gần Đảo Mắt. Sau 2 ngày, thời tiết thuận lợi, gặp trúng luồng cá lớn nên đã khai thác được 17 tấn.

* Cũng liên quan đến hoạt động kinh tế đời sống, nhưng rất nhiều tiểu thương kinh doanh hoa quả đang gặp rất nhiều bất lợi vì hàng hóa ế ẩm. Tại chợ Vinh - trung tâm bán sỉ hoa quả lớn nhất Nghệ An, những ngày sau Tết chứng kiến sự ế ẩm chưa từng thấy. Hoa quả không xuất bán kịp thời, bị hư hỏng phải đổ bỏ tràn lan.

Nguyên nhân hàng hoa quả ế ẩm được cho là do sức mua của thị trường, kinh tế khó khăn và những tác động của dịch bệnh Covid-19. Chính điều này khiến cho các hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí lỗ vốn ngay thời điểm mở hàng đầu năm.

Rất nhiều thùng cam, bịch táo, sau khi bốc xuống xe, đáng lẽ ra phải được trung chuyển đi ngay, nhưng do không có người mua nên đành phải xếp đống tại các quầy hàng. Gặp thời tiết nắng nóng, hoa quả nhanh chóng bị thối rữa, gây thiệt hại không nhỏ. Ảnh: TĐ

* Những ngày qua dư luận ở thành phố Vinh rộ lên những ồn ào về tấm biển chỉ dẫn “đèn đỏ được phép đi thẳng” dưới cột đèn tín hiệu chỉ huy giao thông tại ngã 3 đường Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Văn Cừ.

Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, mọi ồn ào đã lắng xuống. Thực ra tại thành phố Vinh ngoài điểm giao cắt nói trên treo biển được phép “đi thẳng” khi có đèn đỏ thì vẫn còn nút giao thông ngã 3 Trường Thi và An Dương Vương (TP. Vinh) phương tiện tham gia giao thông cũng được phép đi thẳng khi có tín hiệu đèn đỏ. Việc treo biển nhằm tránh tình trạng ách tắc giao thông trong bối cảnh đường cắt ngang phía trước không có người đi từ hướng bên phải qua.

Phương tiện giao thông được phép đi thẳng khi có tín hiệu đèn đỏ trên tuyến đường Trường Thi. Ảnh: Q.A

* Cũng liên quan đến vấn đề ATGT nhưng là tin rất không vui: Vào khoảng 10 giờ 50 phút, ngày 20/2, tại ngã tư đường N5 đoạn qua xã Đại Sơn (Đô Lương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người.

Thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Khương đi xe máy hướng từ Vinh về Đô Lương khi qua ngã tư thì va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 37R - 011.02 đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm bà Khương tử vong tại chỗ. Tại hiện trường chiếc xe máy nát bét còn 2 cột mốc bị bật tung.