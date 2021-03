Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/3

* Chiều 20/3, tại Khu Tưởng niệm Lý Tự Trọng (tỉnh Hà Tĩnh), Đoàn Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Lễ Tuyên dương các cơ sở Đoàn có công trình và phần việc thanh niên tiêu biểu.



Tại đây đoàn đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại phần mộ và nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng trong khuôn viên Khu tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc tới người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đoàn Khối CCQ tỉnh Nghệ An trao thưởng, tuyên dương 10 cơ sở Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

10 cơ sở Đoàn được tuyên dương vì có nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa trong đợt phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: TG

* Ngày 20/3, đoàn công tác Đảng ủy khối Doanh nghiệp thăm và tặng quà, hỗ trợ một số xã khó khăn tại huyện Tương Dương.

Tại xã Tam Hợp, sau khi làm việc với lãnh đạo địa phương, đoàn đã trao 125 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn.

Đoàn cũng thăm và trao số tiền 25 triệu đồng hỗ trợ xây dựng đường vào Trường Mầm non xã Yên Na. Tại đây, đoàn tặng 214 bộ quần áo trị giá 25 triệu đồng cho học sinh trường mầm non.

Đoàn trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Tam Hợp. Ảnh: Khánh Hồng

* Liên quan đến một số ngã tư gắn biển: “Đèn đỏ được phép đi thẳng”, mới đây lãnh đạo TP. Vinh cho biết sẽ cải tạo hệ thống đèn giao thông tại ngã 3 Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Văn Cừ và Trường Thi - An Dương Vương.

Cụ thể, thành phố sẽ thay mới bộ điều khiển đèn, điều chỉnh tín hiệu đèn đỏ thành đèn xanh để giao thông được xuyên suốt, tránh tình trạng nhiều người không đọc biển báo nên vẫn dừng đèn đỏ khiến các xe phía sau không thể di chuyển được như trong thời gian qua.

Dù đã lắp đặt khá lâu nhưng nhiều người chưa quen với biển báo này nên vẫn dừng xe khi đèn đỏ. Ảnh: P.V

* Thời gian gần đây, Nghệ An liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Trrong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp, Công an Nghệ An đã mở đợt cao điểm tấn công với tội phạm này. Công an Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công điện về tăng cường phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động đưa người xuất, nhập cảnh trái phép. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa phát thanh tại 460 xã, thị trấn và tuyên truyền lưu động tại các địa bàn trọng điểm, khu dân cư…

Lực lượng chức năng điều tra, xác minh hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép của đối tượng Lô Văn Dậu và Lương Du Lan. Ảnh: Lê Thạch

* Tiếp tục chương trình kiểm tra chống đánh bắt ven bờ trái phép IUU, trong 2 ngày 19 và 20/3, đoàn liên ngành tỉnh tiến hành giám sát các hoạt động đánh bắt tại vùng biển ven bờ từ phía Nam cảng Cửa Lò đến vùng biển Diễn Châu (Nghệ An).

Đoàn đã tiếp cận 22 phương tiện để kiểm tra các giấy tờ, thủ tục đánh bắt, trong đó trực tiếp nhắc nhở 5 chủ tàu và xử phạt hành chính 2 tàu giã cào là NA - 2496 - TS của ông Nguyễn Văn Tám và tàu NA - 80125-TS của ông Hồ Văn Thủy, địa chỉ ở xóm Yên Thịnh, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) mỗi tàu 2,5 triệu đồng.

Lực lượng Kiểm ngư dùng ca nô cao tốc tiếp cận từ xa nhóm tàu đánh giã cào trên vùng biển Diễn Châu giáp ranh với Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Thêm 1 nạn nhân nữa tử vong, nâng số nạn nhân thiệt mạng sau vụ va chạm giữa xe khách chở người đi lễ từ Thanh Hóa và xe kéo đang đậu ven đường đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An) lên 3 người.

Như Báo Nghệ An đưa tin, khoảng 5h sáng ngày 16/3, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xóm Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo mang BKS 37V-0047 và xe khách mang BKS 36B - 034.12 do tài xế Nguyễn Văn Tâm điều khiển.

Cú va chạm khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người chết sau khi được đưa tới bệnh viện và khoảng 20 người bị thương.