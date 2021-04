Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

* Sáng 20/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Quỳ Hợp.

Đoàn công tác lưu ý huyện Quỳ Hợp tiếp tục tập trung lãnh đạo, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo dân chủ, khách quan. Đặc biệt huyện cần đặc biệt quan tâm ở địa bàn cấp xã, nhất là 14 xã vùng đặc biệt khó khăn.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường và các thành viên đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra các điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri tại các xã Châu Thái và xã Nghĩa Xuân. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chiều 20/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc rà soát công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kĩ thuật… và các công tác khác liên quan của Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trên cơ sở ý kiến của các địa phương, sở, ngành, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, tiến độ chung đến 30/6 phải bàn giao, tuy nhiên hiện nay tiến độ còn chậm.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đoàn công tác kiểm tra hiện trạng GPMB các dự án trên địa bàn Nghệ An. Ảnh tư liệu

* Ngày 20/4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm (từ ngày 23/4 đến ngày 23/5/2021), chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026” và đón nhận danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ.

Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Bộ CHQS tỉnh.

* Nghệ An bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 từ huyện Con Cuông. Từ sáng 20/4, gần 100 người đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được tiêm vaccine, gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 huyện Con Cuông; cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam; cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện; thành viên các tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng.

Sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19, tất cả các trường hợp đều được theo dõi 30 phút và chưa có trường hợp nào xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe. Hiện, Con Cuông chưa ghi nhận phản ứng mạnh nào sau tiêm.

Bác sĩ Hà Văn Quỳnh là người được tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên ở huyện Con Cuông và cũng là đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Ảnh: Bảo Hân

* Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế - sức khỏe, chuyên gia y tế ở Nghệ An khuyến cáo người dân trước diễn biến bệnh viêm màng não. Bên cạnh những lưu ý về công tác tiêm phòng, các chuyên gia khẳng định: Người dân không nên quá lo lắng, hoang mang; bởi ngay lúc này, mọi biện pháp phòng, chống lây nhiễm bệnh viêm màng não đã được ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Bệnh nhân bị viêm màng não thường được điều trị khỏi hoàn toàn sau 7 - 10 ngày. Ảnh: Hoàng Yến

* Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can số 185/CSKT đối với ông Lương Thanh Hải - nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Ông Hải bị khởi tố bị can để điều tra 2 tội danh: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Vụ việc liên quan đến những sai phạm trong thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại huyện Tương Dương.