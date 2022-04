Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

* Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Thông báo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển (viết tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU). Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt được một số kết quả nổi bật như: thể lực, tầm vóc con người Nghệ An, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp...

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Thường trực HĐND tỉnh khảo sát cơ sở vật chất dôi dư sau sáp nhập tại huyện Nam Đàn. Qua khảo sát, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Nam Đàn tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ, trong đó quan tâm làm rõ phương án xử lý chi tiết đối với từng tài sản, bởi mỗi tài sản có vị trí, diện tích và tính chất riêng.

Đoàn khảo sát tại nhà văn hóa khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Mai Hoa

* Thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi của UBND tỉnh Nghệ An, ngày hôm nay (20/4), huyện Quế Phong là địa phương đầu tiên ở tỉnh thực hiện tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Từ ngày 21/4 trở đi, các địa phương khác trong tỉnh cũng sẽ tiến hành tiêm đồng loạt vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Thực hiện khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: tư liệu

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 19/4 đến 06h00 ngày 20/4, Nghệ An ghi nhận 238 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 66 ca cộng đồng, 172 ca đã được cách ly từ trước (172 ca là F1).

Ảnh minh họa: Tư liệu

* Do đầu nguồn các con sông lớn cạn nước, nên thời điểm này, nhiều diện tích lúa ở các vùng trạm bơm trên địa bàn tỉnh bị thiếu nước. Các đơn vị thủy lợi đang phối hợp với địa phương đưa ra các giải pháp “cứu lúa”.