Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/5

* Sáng 20/5, tại TX. Cửa Lò, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng: "50 năm Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng: Thắng lợi và bài học kinh nghiệm".

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, tài liệu của hội thảo sẽ là những dữ liệu lịch sử hết sức quý báu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Nghệ An phục vụ công tác học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, tình đoàn kết quốc tế cao cả giữa Việt Nam - Lào cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Qua đó, góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng giữa 2 dân tộc Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng!.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội thảo. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 20/5, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh “về các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, sau cuộc giám sát của HĐND tỉnh cần nâng cao quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị tỉnh; qua đó, thống nhất Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh cần có kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung này.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 20/5, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thanh

* Sáng 20/5, tại trụ sở UBND xã Nghi Thuận, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân xóm Bình Thuận, về chủ trương đóng, nắn tuyến đường nối từ Quốc lộ 7C vào xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận cắt qua Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An.

Tại buổi đối thoại có nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân xóm Bình Thuận đề nghị giữ lại con đường dân sinh cũ. Tuy nhiên, với những căn cứ pháp lý và thực tế đường mới đã được xây dựng khang trang, chủ trì hội nghị khẳng định, việc đóng đường dân sinh cũ từ Quốc lộ 7C đi vào xóm Khánh Thiện là cần thiết, đúng các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch Dự án Khu Công nghiệp WHA nói riêng và tổng thể quy hoạch huyện Nghi Lộc nói chung. Đặc biệt, hiện nay tuyến đường dân sinh cũ đã xuống cấp, nếu còn đi lại trên tuyến đường này sẽ không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: P.V

* Sau khi Báo Nghệ An có loạt bài về tình trạng đòi nợ theo kiểu xã hội đen của FE Credit (Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, một công ty con của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng - VPBank), hàng trăm người phản ánh họ là nạn nhân bị quấy rối, xúc phạm qua điện thoại, mạng xã hội của những kẻ đòi nợ dù họ không vay tiền. Trong số này, có cả một số lãnh đạo sở, ngành, địa phương.