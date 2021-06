Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/6

* Ngày 20/6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thứ trưởng đề nghị tỉnh Nghệ An phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại từng địa phương, khu dân cư. Đặc biệt, phải phát huy vai trò các tổ Covid cộng đồng theo đúng tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Thứ trưởng Bộ Y tế kiểm tra phòng xét nghiệm Covid-19 sử dụng kỹ thuật PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 20/6, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại một số địa điểm trên địa bàn TP. Vinh và huyện Diễn Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở xã Diễn Thịnh (Diễn Châu). Ảnh: Thành Duy

* Ngày 20/6, công tác lấy mẫu, test nhanh kiểm tra dịch Covid-19 tiếp tục được ngành Y tế phối hợp với các cơ quan, địa phương tiến hành khẩn trương. Đáng chú ý, có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 khi test nhanh nhưng khi xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR thì cả 8 mẫu đều âm tính. Liên quan đến công tác này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 thành phố làm việc với Sở Y tế Nghệ An thống nhất sẽ triển khai lấy 60.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật PCR tối 20/6.

Lấy mẫu test nhanh cho người dân thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường

* Nhằm hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại thành phố Vinh trong thời gian giãn cách xã hội, bà con các huyện trong tỉnh ngày đêm tích cực quyên góp, chế biến thực phẩm gửi về Vinh, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp. Tại Thanh Chương, nhiều hộ dân thức đêm làm nhút mít ủng hộ gian hàng 0 đồng hướng về thành phố Vinh.

Không khí khẩn trương, mỗi người mỗi việc của lực lượng đoàn viên tham gia chuẩn bị các món ăn phục vụ các điểm chốt kiểm soát dịch, các khu vực cách ly, phong tỏa và thành phẩm chứa đựng tấm lòng san sẻ, yêu thương của người dân Thanh Chương.

* Để chủ động các biện pháp ứng phó với dịch, hạn chế các ảnh hưởng của cung – cầu, giá cả các mặt hàng khi dịch diễn biến phức tạp, Sở Công thương đã có kịch bản ứng phó dịch bệnh theo 5 cấp độ cụ thể, cung ứng đủ hàng thiết yếu trong mọi tình huống.

Hiện các siêu thị đang tăng cường bán hàng trực tuyến, miễn phí giao hàng cho người dân. Ảnh: Thanh Phúc

* Lợi dụng thời gian thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16, đường phố vắng người, rạng sáng 20/6, kẻ gian đã phá khóa ki-ốt kinh doanh của bà Phan Thị Lài, tại số 33, đường Quang Trung, trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu đồng, gồm tivi 52inch, vàng và nhiều tài sản có giá khác.