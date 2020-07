Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/7

Tâm điểm của hoạt động truyền thông ở Nghệ An trong ngày 20/7 là sự kiện khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.



* Trước giờ khai mạc, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người.

Dâng lẵng hoa tươi trước trước anh linh Người, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự kính trọng đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Bác - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Học tập và làm theo tấm gương của Bác, trong năm 2020, HĐND tỉnh Nghệ An đã tiếp tục có nhiều đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

* 7h30 phút, phiên khai mạc chính thức bắt đầu dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ nghe 26 báo cáo, thông báo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng một số ngành về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh cũng sẽ tổ chức thảo luận tại tổ và hội trường về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp;… Liên quan đến công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong chương trình kỳ họp, chiều ngày 21/7, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn 2 nội dung là công tác quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị và công tác bàn giao, hoàn trả kinh phí đầu tư ban đầu lưới điện nông thôn. HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét quyết nghị thông qua 22 dự thảo nghị quyết.

* Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Bước vào năm nay, đại dịch Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến thế giới và Việt Nam. Dịch bệnh làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, giao thương hàng hóa bị đình trệ; sinh hoạt và đời sống nhân dân bị xáo trộn; chi phối trực tiếp tới công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết cực đoan; dịch tả lợn châu Phi, dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc cùng lúc nhiều nhiệm vụ cấp bách: Vừa triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh; vừa thực hiện các giải pháp duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; vừa chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghệ An 6 tháng đầu năm ước đạt 2,69%; an sinh xã hội, đời sống nhân dân vẫn được đảm bảo; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành đúng theo kế hoạch đề ra.

* Trình bày tại kỳ họp báo cáo kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đưa ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu từ nay đến cuối năm. Trong đó, tập trung vào các mục tiêu như: tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động; Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách; chăm lo đời sống nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội, trọng tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ảnh: Thành Duy

* Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.

Trước đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hữu Cầu - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và ông Hồ Mậu Thanh -nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An. Các ông này được cho nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng các đồng chí Võ Trọng Hải và Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: Thành Cường

* Chiều ngày 20/7, các đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận tại 8 tổ đại biểu. Theo ghi nhận của Báo Nghệ An, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phản ánh, kiến nghị các vấn đề bất cập liên quan đến thực hiện chủ trương, chính sách phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế văn hóa khu vực Bắc miền Trung; phát triển du lịch đô thị biển Cửa Lò. Các đại biểu cũng đề cập nhiều tồn tại trong chính sách phát triển, quản lý và bảo vệ rừng. Trong đó, nêu hiện trạng thiếu đất sản xuất, thiếu sinh kế ở vùng đồng bào miền Tây Nghệ An. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề đời sống dân sinh cũng được đại biểu phản ánh. Đó là việc tình trạng ô nhiễm môi trường, thiếu nước sinh hoạt, việc bố trí sắp xếp cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, xóm, khối, bản…

Ngày mai (21/7), HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường. Tâm điểm chú ý là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Các đại biểu HĐND tỉnh ở các đơn vị bầu cử TP. Vinh và thị xã Cửa Lò đã tiến hành thảo luận tổ. Ảnh: Thành Duy

* Thực hiện chương trình bảo hiểm cây lúa, huyện Yên Thành đã phối hợp với Bảo Việt Nghệ An triển khai cho 3.577 hộ dân tham gia bảo hiểm cây lúa vụ hè thu - mùa.

Yên Thành là 1 trong 8 huyện triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn theo Quyết định 340/QĐ -UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Yên Thành đã triển khai chương trình làm bảo hiểm cây lúa vụ hè thu - mùa năm 2020 với 31/39 xã, 3.577 hộ tham gia, trong đó có 428 hộ nghèo, 1.616 hộ cận nghèo.

Bảo hiểm cây lúa sẽ giúp người dân yên tâm sản xuất. Ảnh: Văn Trường

* Chiều 20/7, tại Làng trẻ em SOS tỉnh đã diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh. Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Bá Lương giữ chức Giám đốc Làng trẻ em SOS Vinh.

Làng trẻ em SOS Vinh được khởi công xây dựng năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, làng có 15 gia đình và 2 khu lưu xá năm thanh niên, đang chăm sóc và nuôi dưỡng 281 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nghèo học giỏi.