Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/7

* Sáng 20/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bắt đầu chương trình làm việc theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành bầu, phê chuẩn, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước; xem xét, thảo luận các báo cáo về kinh tế - xã hội và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Quốc hội phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của suốt 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông Vương Đình Huệ tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội. Lễ tuyên thệ được tiến hành ngay khi kết quả được công bố chiều 20/7.

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức.

* Sáng 20/7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở huyện Anh Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Thành Duy

Cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 20/7, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản gửi TP. HCM về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố này. "UBND tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ đón công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập trở về quê (nếu có nhu cầu), và đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp phối hợp thực hiện việc đón công dân trở về", văn bản của UBND tỉnh Nghệ An nêu.

Hình ảnh trong lần Nghệ An đón công dân ở tâm dịch Bắc Giang về quê. Ảnh tư liệu: P.V

* C òn tại bản La Ngan và Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn), đồng bào đang đối mặt với nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 hoành hành. Chỉ trong 3 ngày, huyện biên giới Kỳ Sơn đã có 6 ca nhiễm với 91 F1 và 211 F2. Chính quyền huyện Kỳ Sơn đang hết sức nỗ lực để khống chế dịch bệnh. Đồng bào nghèo nơi đây đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.



Đại dịch Covid-19 bùng phát, bản nghèo La Ngan bị phong tỏa, người dân hạn chế đi lại để phòng, chống dịch. Không đi rẫy được, nhiều gia đình thiếu ăn nghiêm trọng. Ảnh: Thành Cường

* C ảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu trong những ngày này hàng chục tàu cá công suất lớn lần lượt cập cảng/ngày, cùng đó là cảnh mua, bán hải sản nhộn nhịp. Bà con ngư dân đánh bắt được trong dịp này chủ yếu là mực, cá nục, cá trỏng... Sản lượng đánh bắt được không nhiều như các đợt trước, nhưng có một số hải sản có giá trị cao.



Tiêu thụ hải sản tại cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Xuân Hoàng

* S áng 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị can Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 25/7/1970; nguyên quán: Huyện Nam Đàn; Thường trú: Khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh (TP. Vinh). Lâm bị xét xử với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.