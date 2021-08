Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/8

* Sáng 20/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 19/8 đến 6h00 ngày 20/8), Nghệ An ghi nhận 34 bệnh nhân dương tính mới với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 cho người dân huyện Nam Đàn. Ảnh: Thúy Tình

* Nghệ An đã đón hàng chục nghìn người lao động trở về từ phía Nam và cùng với đó là rất nhiều con em sẽ theo bố mẹ về học ở quê nhà. Trước thềm năm học mới, việc chuẩn bị các phương án để bố trí đủ chỗ học cho các học sinh này được nhiều địa phương quan tâm.

Học sinh từ miền Nam trở về ở xã Diễn Tân. Ảnh: MH

* Ngày 20/8, TP.Vinh chính thức áp dụng thẻ đi chợ cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng các phường, xã các chợ trên địa bàn thành phố đều đồng loạt ra quân thực hiện. Theo đó, mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần; mỗi hộ sẽ được phát 5 thẻ vào chợ cho 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ trên địa bàn thành phố Vinh.

Người dân sát khuẩn và ghi đầy đủ thông tin khi vào chợ. Ảnh: Quang An

* Triển khai Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Du lịch Nghệ An đã phê duyệt đề nghị hỗ trợ cho 84 hướng dẫn viên du lịch, trong đó 37 người đã được chi trả.

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở Du lịch Nghệ An đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 84 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ảnh: Công Kiên

* Rằm tháng Bảy đã cận kề trong khi thành phố Vinh đang thực hiện Chỉ thị 16; do đó, thay vì đổ xô ra chợ mua sắm lễ vật cúng Rằm thì dịch vụ đặt cỗ online lại rất hút khách…

Hiện nay, thực phẩm chay nhất là mâm cúng chay vào Rằm tháng Bảy được nhiều người lựa chọn. Ảnh: Thanh Phúc

* Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với một số cá nhân về việc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân lên trang Facebook cá nhân của mình. Bước đầu, 3 người phao tin "TP Vinh sẽ áp dụng Chỉ thị 16+" bị xử phạt hành chính phạt 25 triệu đồng.

Những thông tin này đã gây hoang mang, khiến người dân đổ xô đi siêu thị tích trữ thực phẩm. Ảnh: TH

* Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt được nghi phạm cứa cổ tài xế taxi tại Quốc lộ 7B đoạn qua huyện Anh Sơn. Nghi phạm bị bắt sau khi bỏ trốn chưa đầy một ngày.