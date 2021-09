Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Hôm nay tại Hà Nội, Chính phủ tiến hành hội nghị trực tuyến với một số địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất do đại dịch Covid-19. Còn tại Nghệ An, dịch bệnh có chiều hướng giảm mạnh, ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch tựu trường phù hợp cho học sinh mầm non.