Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/1

* Sáng 21/1, Bộ Chính trị, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau Hội nghị toàn quốc, tại điểm cầu Nghệ An, phát biểu trước các đại biểu của tỉnh dự Hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Trung ương xác định rất rõ đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị năm 2021 nên đặt ra yêu cầu phải thực hiện thật tốt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 21/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 1/2021. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các cấp, ngành phải đảm bảo an ninh, trật tự thật tốt, đặc biệt là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chuẩn bị tốt cho Nhân dân đón Xuân Tân Sửu 2021 thật bình yên, ấm áp, đủ đầy, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/1, tại KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, diễn ra lễ khởi công dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện.

Công suất thiết kế của nhà máy hơn 381 triệu sản phẩm/năm, với sản phẩm là điện tử, phương tiện thiết bị mạng và sản phẩm âm thanh đa phương tiện. Dự kiến đến tháng 6/2021, nhà máy sẽ lắp đặt xong máy móc, thiết bị, chính thức đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, KCN WHA, Nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/1, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Nghệ An tổ chức đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo thống kê, hiện trên địa bàn Nghệ An có trên 4.000 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ. Sắp tới, tỉnh sẽ thành lập đoàn để kiểm tra tình hình chấp hành quy định PCCC.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua cho 4 tập thể và tặng Bằng khen cho 79 tập thể và cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Ngoài ra, 3 đơn vị xuất sắc trong hoạt động công đoàn cũng được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: M.H

* Vựa đào đá lớn nhất biên giới Nghệ An sẵn sàng vào Tết. Tri Lễ - xã biên giới huyện Quế Phong được cho là vựa đào lớn của tỉnh Nghệ An. Đào ở đây, có đến hàng vạn cây, do đồng bào Mông trồng, vừa tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp cho vùng biên viễn, vừa là cây sinh kế...

Bản Phà Khốm thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong có 92 hộ dân là đồng bào Mông, trong đó có đến gần 90 hộ dân đều trồng đào. Ảnh: Đức Anh

* 7 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì ở cổng trường. Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tiếp nhận cấp cứu cho 7 học sinh thuộc Trường Tiểu học Tiền Phong 1.

Tất cả bệnh nhi đều có biểu hiện đau bụng dữ dội, nghi ngộ độc. Sau khi thăm khám, sử dụng các biện pháp cấp cứu, sức khỏe các em đã ổn định. Thông tin ban đầu cũng cho biết, các em ăn bánh mì ở quán gần trường.

Các học sinh bị ngộ độc đang được chuyền dịch tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Ảnh: P.V

* Ngày 21/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Văn Sáng (SN 1966), trú xã Hưng Đông, TP. Vinh về tội "Giết người". Bị hại trong vụ án chính là vợ cũ của Sáng.

Biết vợ cũ mới bán đất, Sáng xin tiền để tiêu nhưng không được chấp nhận. Gã chồng sau đó đi mua gói thuốc chuột bỏ vào nồi xáo gà với mục đích sát hại vợ cũ nhưng chị A. kịp thời phát hiện và báo công an. HĐXX tuyên phạt Chu Văn Sáng 8 năm tù về tội "Giết người".