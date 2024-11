Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/11

Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024-2029; Nghệ An triển khai Đề án xây dựng thành phố Vinh "sạch về ma túy"; Nghệ An đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm về pháo dịp trước, trong Tết Nguyên đán 2025... là những thông tin đăng tải trong ngày 21/11.