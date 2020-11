Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/11

(Baonghean.vn) - Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri và trao quà cho học sinh nghèo huyện Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa; Nghệ An triển khai gói cho vay trả lương ngừng việc do dịch Covid -19; Nỗi trăn trở cuộc sống của người dân vạn chài sau lũ; Một phiên tòa nhói lòng,… là tuyến tin, bài đáng chú ý đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 21/11.