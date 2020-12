Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/12

* Chiều 21/12, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để đánh giá kết quả chương trình phối hợp công tác năm 2020, ký quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2025. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các văn bản pháp luật; phối hợp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Hai cơ quan thống nhất phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và các văn bản pháp luật; phối hợp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ký Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/12, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiếp đó, đoàn đã đến chúc mừng, động viên cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; nhiều sở, ngành trong tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội.

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: PV

* Dịp này, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.



Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn. Ảnh: Trọng Kiên

* Cũng trong sáng 21/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng Giáng sinh tại Giáo hạt Cầu Rầm, phường Cửa Nam (thành phố Vinh). Cùng đi có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Cầu Rầm. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 21/12, HĐND thành phố Vinh tiến hành kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Vinh đã nghe lãnh đạo UBND thành phố báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Ngoài việc quyết định một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền, kỳ họp lần này HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua 9 nghị quyết và bế mạc kỳ họp vào sáng 22/12.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng ngày 21/12, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Di tích khảo cổ học Làng Vạc: Giá trị lịch sử - Văn hóa”.



Hội thảo được tổ chức nhằm tập hợp hệ thống tư liệu điều tra, khai quật và nghiên cứu di tích Làng Vạc; thông qua đó, xác định các đặc trưng văn hóa, khẳng định giá trị lịch sử văn hóa của di tích Làng Vạc; xác định mối quan hệ của di tích Làng Vạc với các di tích khảo cổ học thời đại Hùng Vương trên đất Nghệ An nói riêng và trên phạm vi toàn miền Bắc và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Chung

* Trong kế hoạch chung triển khai theo Mệnh lệnh của Cục C08- Bộ Công an và Giám đốc Công an Nghệ An, từ 15/12/2020- 28/2/2021, dù không triển khai chuyên đề riêng về nồng độ cồn, nhưng thông qua tuần tra kiểm soát, nếu phát hiện vẫn xử lý bình thường.



Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra, lực lượng CSGT Nghệ An đã lập biên bản đối với 81.408 trường hợp vi phạm về TTATGT (trong đó vi phạm quy định về nồng độ cồn 3.130 trường hợp) thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 71 tỷ đồng.

Cán bộ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT tỉnh) kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C