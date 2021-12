Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/12

* Sáng 21/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chủ động đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm ngay từ khi xây dựng thể chế, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung trên hết, trước hết; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự là của dân, do dân và vì dân".

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 21/12, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng một số tổ chức Công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021. Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thăm, tặng quà và chúc mừng Noel các vị linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con các giáo xứ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh chúc mừng Giáng sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật 19/3 (Nghi Lộc). Ảnh: Công Kiên

* Sáng 21/12, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến tặng hoa chúc mừng Hải đội 137 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hải đội 137 nhân ngày truyền thống Quân đội. Ảnh: Sỹ Thành

* Sáng 21/12, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng nhà trường. Theo đó, ngày 07/12/2021, tại Quyết định số 4756/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã ký Quyết định bổ nhiệm cán bộ, viên chức bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) với ông Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 21/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 20/12 đến 06h00 ngày 21/12), Nghệ An ghi nhận 41 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương; Trong đó có 16 ca cộng đồng (Hoàng Mai: 4, Con Cuông: 4, Thái Hòa: 2, Quỳnh Lưu: 2, Thanh Chương: 1, Quế Phong: 1, Quỳ Hợp: 1, Diễn Châu: 1). Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

hông tin từ Chi cục Thủy sản cho biết, vào khoảng 02h45’ ngày 18/12/2021 tàu cá NA-90855-TS do ông Nguyễn Văn Lục, thường trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm chủ phương tiện, với 15 thuyền viên di chuyển vào bờ để tránh bão Rai. Khi cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 27 hải lý về hướng Đông Bắc, do sóng to, gió lớn nên 02 thuyền viên bị rơi xuống biển . Cả 02 cùng trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.