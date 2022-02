Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/2

* Sáng 21/2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên một số bệnh viện, cơ sở y tế nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Y tế và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại các đơn vị đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương tinh thần phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên y tế, nhất là những cống hiến, đóng góp của các y, bác sỹ trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Đồng chí Nguyễn Văn Thông mong muốn bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đội ngũ thầy thuốc các đơn vị phát huy y đức, kinh nghiệm nghề nghiệp đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn

* Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) đã cận kề nhưng với những cán bộ y tế ở trạm y tế xã, phường, thị trấn vẫn tất bật với công tác phòng, chống dịch Covid-19. 3 năm qua, kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, xâm nhập, đe dọa sức khỏe người dân thì những bó hoa, lời chúc, liên hoan, giao lưu văn nghệ, thể thao nhân ngày lễ trọng đã là một kỷ niệm đẹp…

Ở thời điểm này, dịch Covid-19 ở Nghệ An vẫn đang bùng phát mạnh. Mỗi ngày, tỉnh vẫn ghi nhận trên 2.000 ca nhiễm mới, trong đó, có trên 500 ca cộng đồng. 460/460 xã, phường, thị trấn của tỉnh đều đang phải đương đầu với dịch. Ngăn chặn đại dịch, các cán bộ y tế đã “lấy trạm làm nhà” không quản ngại vất vả, bất kể đêm ngày, hy sinh những giây phút đoàn tụ, hạnh phúc riêng tư để chống dịch…

Vào núi, kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân đang điều trị tại nhà. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng 21/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 20/2 - 06h00 ngày 21/2), Nghệ An ghi nhận 1.291 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó, có 341 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 tại TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Ở diễn biến khác, để phòng, chống dịch Covid-19, nhiều xã ở miền Tây Nghệ An “chấp nhận bị phê bình” khi áp dụng biện pháp phòng dịch chặt chẽ hơn so với quy định. Và điều này xuất phát từ nhiều lý do, trong đó mục tiêu cao nhất là đảm bảo cuộc sống an toàn cho bà con nhân dân.

Một tổ tuyên truyền dừng lại giữa trung tâm bản để phát thanh. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 21/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ cho đồng chí Đại tá Võ Văn Thái - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh; Thừa ủy quyền của Chính ủy Quân khu 4 trao Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Lê Anh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Văn Thái được nghỉ chờ hưu theo chế độ; chúc mừng đồng chí Thượng tá Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên

* Hai ngày qua do tác động của đợt rét đậm, rét hại tràn xuống từ phía Bắc, thời tiết trên địa bàn Nghệ An giảm mạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 4 độ tại khu vực miền núi phía Tây của tỉnh.

Trời rét cộng với số ca bệnh trong trường học tăng cao buộc một số địa phương trong tỉnh đã phải thay đổi phương án tổ chức dạy và học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Tại một số trường học ở Nam Đàn, Quế Phong, Tương Dương học sinh được cho nghỉ học vừa để tránh rét vừa để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Học sinh Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền cách ly tại nhà trường. Ảnh: P.V

* Trên lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, trước thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn Nghệ Án đang phải tập trung chống rét, ủ ấm, nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi sau khi tái đàn.

Đàn gà ngoài việc được sưởi ấm bằng than còn được sưởi ấm bằng bóng điện hồng ngoại. Ảnh: Tiến Đông

* Tại các cảng cá, tàu bè nằm bờ, ngư dân tạm nghỉ vì rét hại. Nhiều ngư dân cho biết, trong điều kiện thời tiết này việc đánh bắt hiệu quả thấp nhưng chi phí lại lớn.