Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

* Ngày 21/3, Tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) đã diễn ra Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Khai mạc Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2021 với gần 1.000 người tham gia.

Đồng chí Bùi Đình Long tặng hoa cho các vận động viên tham gia. Ảnh: TK

* Sáng 21/3, Chiến dịch ra quân “Nhặt rác làm sạch biển” được phát động tại thị xã Cửa Lò, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và hơn 500 tình nguyện viên đến từ nhiều trường đại học, cao đẳng, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, các tổ chức tình nguyện và tình nguyện viên tự do trên địa bàn tỉnh.

Các đội tình nguyện ra quân thu gom rác. Ảnh: TG

* Nắm bắt được thông tin dự báo thời tiết, trong ngày 21/3, vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió mạnh, do ảnh hưởng của đợt gió mùa mới, do vậy, trong ngày 20 và sáng 21/3, hàng trăm tàu của ngư dân huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai... quay về bờ để tránh biển động. Hàng trăm tấn hải sản theo tàu thuyền về cảng cá.

Bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu giúp nhau vận chuyển hải sản từ tàu thuyền lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

* Khoảng 5h sáng 21/3/2021, một số người dân đi chợ, khi đến khu vực cầu Dinh thuộc địa phận xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) thì hốt hoảng khi phát hiện 1 người phụ nữ tử vong nằm lề đường và bên cạnh là chiếc xe đạp.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Hồ Ngọc

* Trong lúc khai thác than ở Quảng Ninh, do sạt lở đất đá, một lao động quê Nghệ An đã tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Huy (33 tuổi) quê ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.