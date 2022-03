Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

* Chiều 21/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo dân vận khéo tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tổ chức họp đánh giá kết quả quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 và cho ý kiến và Dự thảo Hướng dẫn xây dựng và công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho rằng, việc đánh giá mô hình “Dân vận khéo” cần phải chú trọng các mô hình thành công nhờ công tác dân vận giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp ở cơ sở, mô hình phải gần dân và sát dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Ngày 21/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An họp phiên quý I/2022. Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên sai phạm

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Ảnh: Hoài Thu

* Chiều 21/3, hơn 1.200 thí sinh lớp 9 bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm nay được tổ chức tại 3 địa phương là thành phố Vinh, huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh.

Kỳ thi gồm 9 môn thi, các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân thi theo hình thức tự luận. Riêng môn Ngoại ngữ thi viết (bao gồm câu hỏi tự luận và trắc nghiệm), kiểm tra 3 kỹ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ. Tham dự kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 1.286 thí sinh dự thi. Toàn ngành đã huy động gần 100 cán bộ, giáo viên làm công tác giám thị.

Đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh của huyện Hưng Nguyên. Ảnh: P.V

* Sáng 21/3, tại Trường THCS Nam Sơn (Đô Lương), Hội đồng Đội tỉnh tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn”.

Ngày hội còn là sân chơi để các em học sinh được giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; khơi dậy ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện của các em để trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, những công dân mới tràn đầy niềm tin, khát vọng trong tương lai. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tháng Thanh niên, đây cũng là chương trình thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

Các em thiếu nhi sinh hoạt chuyên đề tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Ngày 17 tháng 9 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, để thực hiện triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Nghệ An, thời gian triển khai từ tháng 4/2022

Nhà máy chế biến viên nén sinh khối ở Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Trân Châu

* Sáng 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 20/03/2022 đến 06h00 ngày 21/3/2022), Nghệ An ghi nhận 2.960 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 783 ca cộng đồng, 2.177 ca đã được cách ly từ trước (2.177 ca là F1).

Các địa phương có số BN cao nhất trong 12 giờ qua là TP. Vinh, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp... Số ca tử vong trong 12 giờ qua là 02 BN. (BN trên 70 tuổi, có bệnh nền).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid - 19 tại TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan này đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thông (SN 1997), Trần Văn Quyền (SN 1995), Nguyễn Văn Đức (SN 1995) và Hà Văn Sơn (SN 1979) cùng trú tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.