Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

* Thực hiện Kế hoạch số 1338/KH-SYT của Sở Y tế Nghệ An, các điểm tiêm chủng trong tỉnh đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại một số huyện, thành, thị trong tỉnh. Trong đợt 1 tiêm vaccine Covid-19 ở tỉnh Nghệ An, Bộ Y tế đã cấp cho tỉnh Nghệ An 18.500 liều vaccine phòng Covid-19. Trong ngày đầu tiên thực hiện tiêm vaccine phòng Covid-19, toàn tỉnh đã tiêm cho 501 người. Tất cả các trường hợp sau tiêm đều có sức khỏe ổn định, không có phản ứng nặng nào xảy ra.

Tiêm vaccine phòngCovidd-19 cho cán bộ y tế Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã kết thúc vào lúc 23 giờ 55 phút ngày 20/4/2021. Theo đó, trong tổng số 281.554 người đăng ký tham dự, Nghệ An có 30.541 người (chiếm 10,8%); Trong tổng số 241.801 lượt nộp sáng kiến, Nghệ An có 25.621 sáng kiến. Kết quả này đưa Nghệ An vươn lên dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp.

Nghệ An đứng đầu cả nước trong chương trình trực tuyến “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

* Hiện nay toàn huyện Quỳ Châu có 180/tổng số 220 ha sắn nhiễm bệnh khảm lá đang cần nhổ bỏ, tiêu hủy. Bệnh khảm lá sắn là một đối tượng bệnh hại đặc biệt nguy hiểm trên cây sắn. Bệnh do virus có tên khoa học là Sri Lanka Cassava Mosaic Virus gây ra. Bệnh có khả năng phát tán và lây lan nhanh chóng qua môi giới truyền bệnh là bọ phấn trắng và qua hom giống.

Lá sắn quăn cong queo khi nhiễm bệnh. Ảnh: Bé Vinh

* Rừng bần ngập mặn xã Hưng Hòa, TP. Vinh là nơi sinh sống của nhiều loại thủy sản trong đó cáy có số lượng nhiều nhất. Tận dụng nước triều xuống, người dân cùng nhau ra rừng lội bùn săn cáy, cho thu nhập khá mỗi ngày.

Tận dụng nước triều xuống mỗi ngày, người dân săn cáy, loại thủy sản có số lượng nhiều nhất trên cánh rừng bần này. Ảnh: Quang An

* Tối ngày 20/4/2021, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo một nam thanh niên nghi nhảy cầu Bến Thủy 2 (phía địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) tự vẫn. Danh tính được xác định là anh D.V.S (sinh năm 1994), thường trú tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh.