Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

(Baonghean.vn) - Cử tri 4 huyện vùng cao Nghệ An đi bầu cử sớm; Nông dân Nghệ An phấn khởi vì giá lúa vụ xuân tăng cao; Khẩn trương cách ly 1 gia đình tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19; xã "trọng điểm Covid" ở Nghệ An gỡ bỏ lệnh phong tỏa… là những thông tin nổi bật ngày 21/5.