Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, Dự án Luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ chưa được trình ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Trả lời câu hỏi của báo chí về 3 dự án luật, gồm: Luật Bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, “Quốc hội chưa quyết mà đây mới chỉ thăm dò, đa số đề nghị không tách luật. Trên cơ sở kết quả thăm dò, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản thông báo ý kiến đối với 3 dự án luật này, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội”.

Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo.

* Từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã, phường sẽ được đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức. Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn Đại tá Phan Đức Châu- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An xung quanh nội dung này.

Đại tá Phan Đức Châu- Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác tiếp nhận đăng ký, cấp biển số xe tại Đội CSGT-TT Công an TP.Vinh. Ảnh: Đ.C

* Trong diễn biến liên quan, ngay trong ngày đầu triển khai đồng loạt tại 21 huyện, thành thị và 122 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác đăng ký, cấp biển số xe diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi cho người dân.

Người dân tại các địa phương nhận biển số xe. Ảnh: Đ.C

* Trong những ngày qua, nhiều người dân trên địa bàn Nghệ An liên tục phản ánh tình trạng bị các đối tượng quấy rối, khủng bố đòi nợ dù không vay tiền. Dư luận xã hội cũng hết sức bức xúc trước tình trạng này. Để xử lý các trường hợp nêu trên, khi bị quấy rối, đe dọa, người dân cần lưu lại các số điện thoại, tin nhắn, ghi âm, các hình ảnh để làm bằng chứng, sau đó trình báo với cơ quan công an để được giải quyết.

Một người dân ở huyện Tương Dương bị bôi xấu trên mạng xã hội dù không vay tiền. Ảnh: T.H

* Sáng 21/5, tại Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan (thành phố Vinh), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức "Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2022".

Chương trình "Ngày hội thanh niên công nhân năm 2022" có hơn 300 đoàn viên thanh niên, công nhân đến từ các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp. Chương trình gồm các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: khám, tư vấn thị lực và kiểm tra sức khỏe miễn phí; hội thi trò chơi dân gian và các chương trình vui chơi có thưởng; thay dầu xe máy miễn phí…

Cắt băng khai trương "Gian hàng 0 đồng" với nhiều mặt hàng là nhu yếu phẩm miễn phí nhằm hỗ trợ, động viên những thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TĐNA

* Không có chuyện 'ép' học sinh phân luồng, tất cả đều có quyền thi THPT - đây là khẳng định của Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khi được hỏi về vấn đề phân luồng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bản chất của phân luồng là dành cho những học sinh cảm thấy có xu hướng tay nghề tốt và chủ động không thi vào THPT mà lựa chọn đi vào các trường nghề. Ngoài ra, những cháu muốn thử sức thi vào THPT nhưng năng lực hạn chế, thi không đậu thì các cháu có thể chọn các mô hình như ngoài công lập, các trung tâm GDNN - GDTX, các trung tâm GDTX hoặc đi học nghề. Đây là quyền của học sinh chứ không có tình trạng “bắt” học sinh phân luồng - GS.TS Thái Văn Thành khẳng định.

Giờ học của học sinh Trường THCS Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Ảnh: MH

* Trong lúc đi đánh cá trên sông Bùng, người dân phát hiện hai mẹ con người phụ nữ bị đuối nước tử vong.

Sáng 21/5, ông Đậu Xuân Trường – Chủ tịch UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đã xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào sáng 21/5, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ và cháu bé nổi trên sông đoạn qua thôn 5, nên đã báo chính quyền địa phương.