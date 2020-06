Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/6

* Bài viết “Tăng cường định hướng, cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xử lý vấn đề báo nêu” của tác giả Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chuỗi tin bài chào mừng 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Bài viết đã tập trung phân tích, làm rõ vai trò của báo chí trong dòng chảy của báo chí hiện đại. Bên cạnh đó, tác giả cũng đi sâu nêu lên một số tồn tại của công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo chí; đưa ra những kiến giải, biện pháp để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và khắc phục tình trạng các cơ quan chức năng tìm cách né tránh những vấn đề, sự kiện được báo nêu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đợt 2 giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh tư liệu: Đào Tuấn

* “Nghề chọn người để thực hiện sứ mệnh dấn thân” - là tiêu đề của bài báo mà tác giả khắc họa những nét cơ bản về hành trình của người làm báo. Để đưa đến độc giả, khán, thính giả những bài viết, khuôn hình chân thực, sống động các phóng viên, nhà báo đã không quản ngại khó khăn, hiểm nguy. Và họ không chỉ là những người làm báo đơn thuần mà thực sự là một cuộc dấn thân, chấp nhận hy sinh để thực hiện sứ mệnh cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Phóng viên Báo Nghệ An tác nghiệp ở miền Tây xứ Nghệ.

* Trên muôn nẻo đường tác nghiệp, có những ký ức đẹp theo đuổi người làm báo đến trọn đời, nhưng cũng có không ít nỗi đắng cay, xót xa của cuộc sống ám ảnh họ. Với phóng viên trẻ Phạm Bằng, đó là nỗi chua chát của những người mẹ nhắm mắt bán con vì nhu cầu cuộc sống. Còn với phóng viên Thành Duy, đó là kỷ niệm khi cả đại gia đình tự nguyện cách ly vì dịch Covid-19…

Phóng viên Phạm Bằng trò chuyện với người dân miền núi. Ảnh: PV

* Cũng với niềm tin phải đi cùng, đến tận sự thật, nhà báo Tiến Hùng đã kể lại câu chuyện về những ngày tháng cơ cực, gian nan, hiểm nguy khi băng núi, vượt rừng để tìm đến các bãi khai thác vàng ở tỉnh Quảng Nam. Đây là khu vực mưu sinh, tìm kiếm vận may của rất nhiều người đến từ miền Tây Nghệ An. Với quyết tâm phải tìm ra chân tướng của “những kẻ săn đầu người” tại chốn địa ngục trần gian, phóng viên Tiến Hùng đã đến tận nơi và viết nên loạt bài gây tiếng vang lớn. Cũng nhờ đó công chúng độc giả đã có thêm cái nhìn chân thực về phu vàng và cuộc sống nhiều hiểm nguy, rủi ro của họ. Đó cũng là một cuộc dấn thân, là sự thôi thúc từ những phận đời cơ cực.

Phóng viên Tiến Hùng trong một đường hầm khai thác vàng ở Quảng Nam. Ảnh: HS

* Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo đó, các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay việc thu phí điện tử không dừng. Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Trạm thu phí cầu Bến Thủy. Ảnh tư liệu Đạm Phương.

* Vào khoảng 16 giờ 50 phút, chợ Thượng Sơn ở Đô Lương đã bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bốc cháy được xác định xuất phát từ ki ốt bán hàng vàng mã của sau đó lan nhanh sang 8 ki ốt khác. Mặc dù được phát hiện sớm, nhưng do trong ki ốt chứa nhiều vàng mã nên lửa bùng cháy dữ dội. Lực lượng PCCC &CHCN, chính quyền và hàng trăm người dân tham gia dập lửa. Đến 18h giờ 17 phút, đám cháy đã được khống chế. Hiện thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy chợ Thượng Sơn. Ảnh: Ngọc Phương

* Nếu cần chọn hình ảnh ấn tượng trong ngày, thì đó sẽ là phóng sự ảnh: “Phụ nữ vùng cao Nghệ An cùng con đến lớp học... đánh vần”. Khi còn trẻ những phụ nữ miền núi vất vả với cuộc sông mưu sinh nên không có điều kiện được học tập. Nay, với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của bà con được nâng lên, và họ cũng được vận động tham gia các lớp học xóa mù. Vào các đêm từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, sau một ngày làm việc vất vả, hơn 20 phụ nữ của bản lại í ới gọi nhau đến điểm trường tiểu học của bản để học lớp xóa mù chữ. Các mẹ, các chị đã tìm thấy nhiều niềm vui từ lớp học “vỡ lòng” này.

Vào các đêm từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, hơn 20 phụ nữ bản Liên Hồng, xã Cam Lâm (Con Cuông) lại đến điểm trường tiểu học của bản để học lớp xóa mù chữ. Ảnh: Công Kiên

* Một vụ vận chuyển trái phép hung khí, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn (dùi cui điện, bình xịt hơi cay, súng bắn điện) vừa bị Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) phát hiện, thu giữ.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 21/6, tại km 46, Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Nghệ An) tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô khách 37B - 015.36, do lái xe Cao Văn Công (SN 1977), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 4 thùng carton chứa 229 công cụ hỗ trợ, chủ yếu là: dùi cui điện, bình xịt hơi cay, súng bắn điện. Tất cả số hàng trên đều không có giấy phép chứng minh rõ nguồn gốc.