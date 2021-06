Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/6

* Từ kết quả xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 21/6, Sở Y tế Nghệ An công bố thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đặc biệt, trong số các ca bệnh phát hiện vào buổi sáng, có 1 ca ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.



Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Quang An

* Liên quan đến ca bệnh mới phát hiện ở Kim Liên, sáng 21/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu huyện Nam Đàn và các ngành chức năng cần điều tra, truy vết nhanh nhất các F1 liên quan; tạm thời phong tỏa một số khu vực để lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Ngành Y tế thực hiện test nhanh ngay F1 tiếp xúc gần; tạm thời dừng hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú ở Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn để test nhanh toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt khu vực phòng khám. Ngành Y tế cần phối hợp với Công an tỉnh để thông báo rộng rãi các địa điểm đến của bệnh nhân.

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu huyện Nam Đàn và các ngành chức năng cần điều tra, truy vết nhanh nhất các F1 liên quan. Ảnh: Thành Chung

* Trong khi đó, cũng trong buổi sáng, Sở Y tế Nghệ An tiếp tục có thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân COVID-19. Đây là những địa điểm liên quan đến cặp vợ chồng được phát hiện nhiễm COVID-19 sau khi đi test tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ngày 20/6. Hai bệnh này đến nay vẫn chưa rõ nguồn lây.

Phường Hưng Bình đã phong tỏa nhiều khu vực khi có 5 ca dương tính trên địa bàn. Ảnh: Quang An

* Ở một diễn biến khác, 247 người thuộc hai phường của thành phố Vinh là: Hưng Bình và Trung Đô đã được cơ quan chức năng phong tỏa.

Ở phường Trung Đô, chính quyền địa phương đã quyết định phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân N.Q.B (SN 1993, trú tại khối 8, phường Trung Đô).

Còn phường Hưng Bình đã quyết định phong tỏa tuyến đường Ngô Tuân nằm trên địa bàn khối Quang Tiến, nối từ đường Kim Đồng và đường Đốc Thiết với tổng số 176 nhân khẩu. Đây là khu vực phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19.

Khu vực phong tỏa tại phường Trung Đô. Ảnh: Quang An

* Trong bối cảnh dịch bệnh liên tiếp được phát hiện, nắng nóng cộng với hiệu ứng gió Tây Nam đã khiến cho cuộc sống của người dân trở nên khó khăn, nhưng những ngày vừa qua, hàng nghìn lượt CBCS Quân đội, Biên phòng, Công an cùng với dân quân… luôn túc trực 24/24h tại các chốt cửa ngõ, khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Họ như những “lá chắn” vừa kiểm soát phòng, chống dịch, vừa bảo đảm công tác ANTT.

Chốt phòng chống dịch tại điểm cầu Yên Xuân, đặt tại xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn. Ảnh: Đ.C

* Chia sẻ, đồng hành với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống “giặc” COVID-19, những ngày qua các tổ chức đoàn thể, người dân đã có nhiều hỗ trợ tích cực để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tuổi trẻ huyện Thanh Chương đã có những hoạt động tích cực, sáng tạo như sản xuất tấm kính chống giọt bắn, thành lập gian hàng nông sản sạch không đồng… trong đó, buồng khử khuẩn tự động là một sản phẩm đặc biệt.

Chỉ mất 30 giây, mọi người có thể được khử khuẩn toàn thân, nhanh chóng, dễ dàng, an toàn, tiện lợi. Ảnh: Huy Thư

* Ngày 21/6 là ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam. Cách đây 96 năm, vào ngày 21/6/1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tờ báo Thanh niên – cơ quan tiền thân của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ đã từng là một nhà báo, một cây viết sắc sảo, từng tham gia sáng lập nhiều tờ báo quốc tế. Và trong con mắt của nhiều học giả, phóng viên nước ngoài, Bác vẫn hiện lên khiêm nhường, ấm áp, Người “tỏa ra một thứ văn hóa, không phải văn hóa Âu châu, mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai…”.

Bác Hồ trồng cây đại bên mộ lãnh tụ Mahatma Gandhi (Ấn Độ). Ảnh tư liệu

* Dịp này, Sở TT&TT đã công bố kết quả Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2020. Theo đó, Giải Báo chí Nghệ An năm 2020 đã thu hút gần 200 tác giả là phóng viên, cộng tác viên của 12 cơ quan báo chí trong tỉnh và trong nước tham gia với hơn 130 tác phẩm thuộc đầy đủ các thể loại báo in, báo hình, báo nói và báo điện tử.

Ban Tổ chức giải đã lựa chọn 31 tác phẩm xuất sắc nhất để xét giải. Đã có 4 tác phẩm đạt giải Nhất giành cho 4 thể loại. Ngoài ra, có 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 9 tác phẩm đạt giải Ba và 14 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.