Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/7

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 21/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với Ban pháp chế VCCI để trao đổi, thảo luận một số nội dung trong cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh Nghệ An và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) trong thời gian tới.

(Baonghean.vn) - CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An tiền thân là CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Nghệ An được thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1992. Thời kỳ đầu chỉ có 2 NSNA Việt Nam làm nòng cốt, đến nay, câu lạc bộ đã có 48 hội viên, trong đó có 13 hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, 3 hội viên được phong tước hiệu EVAPA nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc và nghệ sĩ xuất sắc; 35 hội viên Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh. Nhân kỷ niệm 30 năm ngày lập, Báo Nghệ An xin giới thiệu một số tác phẩm nổi bật của thành viên CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An.