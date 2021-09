Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

* Hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em", đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trực tiếp tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến tại Tương Dương. Dịp này, đoàn cũng tặng quà Trung thu đến nhiều em nhỏ trên địa bàn huyện.

Trao điện thoại Smartphone cho học sinh nghèo phục vụ quá trình học tập trực tuyến tại Tương Dương. Ảnh: Thanh Hà

* Để học trực tuyến, ở các huyện vùng cao, có những học sinh phải đi lên núi, cách nhà hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ mới “bắt được sóng”. Ấy nhưng, việc học cũng chẳng dễ dàng bởi xung quanh các em là núi rừng hoang vắng, rất nhiều các loại côn trùng và thời tiết thì nắng, mưa… thất thường.

Giờ học trực tuyến của học sinh Trường THPT Quế Phong. Ảnh: PV

* Thị xã Cửa Lò đã cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại khi chuyển sang Chỉ thị 19. Đối với các chợ chỉ được phép bán những mặt hàng thiết yếu và sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên.

Các nhà hàng, quán ăn tại T.X Cửa Lò đã chỉ đạo nhân viên dọn dẹp, chỉnh trang lại hàng quán để mở cửa trở lại. Ảnh: Quang An

* Liên quan đến cụ ông ở Hưng Nguyên bị tai biến mạch máu não sau khi được tiêm vắc-xin, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Các phim chụp của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh cho thấy bệnh nhân bị chảy máu não thất rất rộng. Bệnh nhân bị tai biến xuất huyết não có nguồn gốc sâu xa là do cao huyết áp. Trước khi tiêm chủng, bệnh nhân đã được khám sàng lọc kỹ càng… Vào cuối buổi chiều nay, Hội đồng chuyên môn đã kết luận cụ ông tử vong do chảy máu não - não thất diện rộng do tăng huyết áp, sau tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca mũi 1, không liên quan đến chất lượng vắc-xin và thực hành tiêm chủng.

Thông tin đăng tải chưa đầy đủ, đúng bản chất khiến nhiều người đọc hiểu lầm. Ảnh: Thành Chung

* Được một đối tượng thuê vận chuyển ma túy, Hổ đồng ý để nhận lấy 2 triệu đồng. Gã định bụng sẽ gạt nợ khoản tiền đó nhưng đã bị bắt và trả giá bằng án tù 20 năm.

Bị cáo Đặng Công Hổ. Ảnh: Trần Vũ

* Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nghi Lộc vừa triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến trái phép với số tiền giao dịch trên 50 tỷ đồng, 09 đối tượng bị bắt giữ.