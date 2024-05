Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/5

Theo dõi Báo Nghệ An trên

* Ngày 21/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của một số dự thảo luật và tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và các vị ĐBQH tại phiên làm việc sáng 21/5 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

* Chiều 21/5, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành khối kinh tế - ngân sách theo kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An.

Cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh có cuộc làm việc với các sở, ngành khối văn hóa – xã hội về những nội dung trên.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 21/5, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Nghệ An tổ chức họp đánh giá tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: K.L

* Chiều 21/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư nước ngoài các tháng đầu năm 2024 và các biện pháp tăng cường giải ngân năm 2024. Tại diễn đàn này, tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có ý kiến với nhà tài trợ về việc rà soát các quy trình, thủ tục để hài hòa hơn nữa giữa các quy định của nhà tài trợ và quy định trong nước, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: T.L

* Ngày 21/5, đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc với cử tri xã Quỳnh Tam (Quỳnh Lưu) trước kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Hùng

* Sáng 21/5, tại tỉnh Xiêng Khoảng, đoàn công tác đặc biệt 4 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun (Lào) và tỉnh Nghệ An tổ chức trang nghiêm, trọng thể Lễ cầu siêu và bàn giao, di chuyển hài cốt các anh hùng liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào về đất mẹ.

Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Hoàng Anh

* Sáng 21/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý về nhiệm vụ điều tra xã hội học “Đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Các đại biểu tham gia hội thảo. Ảnh: T.P

* Trên địa bàn cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng xảy ra các vụ việc người tham gia giao thông chống đối, lăng mạ, thậm chí thực hiện những hành vi manh động như chạy ô tô vào đường ngược chiều, tông thẳng xe vào CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tỉnh Nghệ An đã khởi tố 8 đối tượng chống đối cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn.