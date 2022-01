Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/1

* Chiều 22/1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Trong không khí thiêng liêng, đồng chí Nguyễn Hòa Bình và Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện hứa với Bác mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

* Trước đó vào buổi sáng cùng ngày đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Kỳ Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn - đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản lý 22,5 km đường biên giới giữa Việt Nam và Lào đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chia sẻ những hy sinh, vất vả của đơn vị, qua đó ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đồn đã đạt được trong năm vừa qua.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân mới, đồng chí Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, chiến sỹ đơn vị; chúc Đồn luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tết đến Xuân về, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng gửi lời chúc tốt đẹp, bình an, mạnh khỏe đến đồng bào các dân tộc huyện Kỳ Sơn; tiếp tục tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống; phối hợp với lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo vệ biên giới quốc gia.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 22/1, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Quân khu 4 nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần - 2022.

Chúc tết LLVT Quân khu 4, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, năm 2021, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoàn toàn yên tâm với lực lượng vũ trang QK4 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 6 tỉnh miền Trung.

Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương nghiên cứu đổi mới thực hiện chế độ, chính sách và phát huy tốt hơn nữa vai trò của lực lượng dân quân tự vệ; tổ chức hiệu quả công tác tuyển quân; làm tốt công tác dân vận trên địa bàn.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trần Dũng

* Sáng 22/1, tại Trung tâm Báo chí - Báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thị ủy - UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức Hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ An năm 2022 với chủ đề “Báo chí cách mạng Việt Nam trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức cắt băng khai trương Hội báo Xuân, chính thức mở cửa gian trưng bày và đọc báo Xuân Nhâm Dần 2022, với những trang viết về sự khởi sắc của Nghệ An trước thềm năm mới; tin yêu về một năm mới bình an và hạnh phúc.

Thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Hội báo Xuân, chính thức mở cửa gian trưng bày và đọc báo Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Đức Anh

* Cũng tại Lễ Khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Nghệ An năm 2022, Ban chỉ đạo Giải báo chí Búa liềm Vàng Nghệ An năm 2021 đã trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải về đề tài xây dựng Đảng.

Trong tổng số hàng nghìn tác phẩm được đăng tải phát sóng, các cơ quan báo chí và các tác giả đã lựa chọn gửi về ban tổ chức 126 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Hội đồng Ban giám khảo giải Búa liềm Vàng của tỉnh, trên tinh thần dân chủ, khách quan, trung thực đã thống nhất chọn ra 42 tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình để tôn vinh, trao giải, gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 18 giải Khuyến khích. Tại Giải Búa liềm Vàng toàn quốc năm 2021, Nghệ An cũng vinh dự có các tác phẩm vào chung khảo, trong đó đạt 1 Giải C và 1 giải Khuyến khích.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Đức Anh

* Tiếp tục chương trình trao quà Tết, hỗ trợ người nghèo, ngày 22/1 nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm, trao quà Tết hỗ trợ tại một số địa phương.

Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc Tết các đơn vị, người dân trên địa bàn huyện Đô Lương, thị xã Thái Hòa.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Đ.C

* Đoàn công tác do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dẫn đầu đã về huyện Yên Thành tặng quà, chúc Tết lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Vũ Thị Hiệt ở xóm Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thành. Ảnh: Thái Dương

* Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tặng sách và cơ sở vật chất cho Thư viện Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, nơi hiện có gần 650 học sinh thuộc 9 thành phần dân tộc đang theo học.

Các đại biểu tham quan Thư viện trường, nơi tiếp nhận 2.500 đầu sách thuộc các thể loại do Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp Thư viện Quốc hội và Viện Nghiên cứu Việt Nam học trao tặng. Ảnh: TG

* Chiều 22/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức đóng điện trạm biến áp Đồng Tiến, xã Đồng Văn và trạm biến áp Mường Phú, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong.

Theo Công ty Điện lực Nghệ An, với 115 thôn, bản ở vùng rẻo cao các huyện Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Thanh Chương chưa có điện lưới quốc gia… ngành Điện tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền lập dự án đầu tư, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đưa điện về các thôn bản còn lại. Theo lộ trình trong năm 2022 sẽ có thêm 76 thôn, bản được sử dụng điện lưới quốc gia.

Đóng điện Trạm biến áp Đồng Tiến, xã Đồng Văn (Quế Phong). Ảnh: Thanh Lê

* Dịch bệnh khiến cho nhiều hoạt động vui Tết cổ truyền của nhiều trường học bị gián đoạn. Nhưng bằng những cách làm sáng tạo, các trường học ở Nghệ An vẫn cố gắng để cho các em có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy niềm vui.