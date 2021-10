Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/10

* Sáng 22/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận tổ để cho ý kiến về một số dự án luật, nghị quyết. Tại phiên làm việc tại hội trường, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Thảo luận tại tổ về một số cơ chế, chính sách đặc thù của Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, các đại biểu đồng tình cao với việc ban hành các nghị quyết về các địa phương trên để thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.



Toàn cảnh phiên làm việc tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* u BND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 3896/QĐ-UBND về Quy định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19" đối với từng cấp độ dịch trên địa bàn. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An thông báo cấp độ dịch của tỉnh Nghệ An là cấp độ 2. Ở cấp huyện, cấp 2 bao gồm TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn; cấp 1 là 18 huyện, thị còn lại. Các loại hình kinh doanh, dịch vụ cũng được hoạt động tương ứng theo từng cấp độ dịch của các địa phương.

Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An.

* Ngày 22/10, tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức các hoạt động tưởng niệm, tri ân nhằm cụ thể hóa chương trình “Tuổi trẻ Nghệ An với biển đảo quê hương”.

Trao tặng tủ thuốc và cờ Tổ quốc cho các ngư dân trẻ vươn khơi bám biển. Ảnh: TG

* Thời điểm này, người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang bước vào vụ trồng hoa Tết. Tuy nhiên, lo ngại tắc đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các nhà vườn dè dặt xuống giống, diện tích trồng giảm mạnh.

Theo khảo sát tại các vùng trồng hoa truyền thống, diện tích hoa Tết giảm khoảng 35-40% so với mọi năm. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 22/10, Nghệ An ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng ở TP.Vinh. Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.190 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TH

* Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Sau khi phát hiện 3 ca bệnh bạch hầu tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, trong ngày 21-22/10, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, CDC đã thành lập đoàn công tác lên phối hợp với chính quyền huyện Kỳ Sơn triển khai công tác phòng, chống dịch bạch hầu tại xã Hữu Lập.