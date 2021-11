Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/11

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cho ý kiến chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử 'Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An"; Học sinh TP Vinh trở lại trường… là một số nội dung đáng chú ý đăng trên Báo Nghệ An điện tử ngày 22/11.