Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

* Chiều 22/2, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này.



Tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Sáng 22/2 tại thành phố Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc sở.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm kỳ 5 năm đối với đồng chí Võ Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Thị Nhung.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho đồng chí Võ Thị Nhung. Ảnh: Nguyễn Hải

* Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm tân Phó Giám đốc sở.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ đã thông báo Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, đồng chí Bùi Công Vinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh được điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho đồng chí Bùi Công Vinh. Ảnh: Công Kiên

* Thu ngân sách của Nghệ An 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.757 tỷ đồng, trong khi chi ngân sách 2 tháng ước là 2.838 tỷ đồng.

Dự toán ngân sách Nghệ An năm 2021 được HĐND tỉnh giao là 14.032,3 tỷ đồng. Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.757,5 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 88,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.556,7 tỷ đồng, đạt 20% dự toán và bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì khoản thu nội địa còn lại đạt 1.899 tỷ đồng, đạt 19,5% dự toán và bằng 99,8% cùng kỳ năm 2020. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 200,8 tỷ đồng, đạt 16,1% dự toán và bằng 114,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Như vậy, ước thực hiện thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2021 vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao.

Biểu đồ về thu - chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2021 của Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng

* Giá rau xanh giảm sâu khiến nhiều hộ nông dân tại vùng chuyên canh trồng rau lớn nhất TP. Vinh đã phải đứng trước muôn vàn khó khăn. Thương lái không đến thu mua, đem đi bán thì không được, họ đành đổ bỏ đầy ruộng.

Khu vực xã Hưng Đông, TP. Vinh là vùng quy hoạch chuyên canh trồng rau xanh lớn nhất của thành phố. Tại đây có các xóm Vinh Xuân, Long Hòa, Mỹ Hậu tập trung đông đảo người dân trồng rau, với tổng diện tích hơn 40 ha, trong đó, nhiều nhất là xóm Vinh Xuân với hơn 20 ha rau các loại.

Chị Trần Thị Bắc, xóm Vinh Xuân, chia sẻ: Gia đình chị trồng hơn 2 sào rau, kể từ thời điểm sau lụt tháng 10/2020 đến nay, giá rau chạm xuống đáy, sản xuất ra không có thu nhập. Đặc biệt, mấy tháng gần đây rau rớt giá liên tục, có thời điểm 1 bó rau cải bán chưa được 1 ngàn đồng. Nếu bỏ công nhổ đem đi bán thì vừa mất công mà cũng không ai mua, vì thế rau cải đành để mặc cho ra hoa rồi đem nhổ bỏ.

Cả xe chở rau đầy hơn 100 bó nhưng mang ra chợ đầu mối bán chưa được 100.000 đồng. Ảnh: TĐ

* Sáng 22/2, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác giao, nhận quân năm 2021.

Năm 2021, Nghệ An được Chính phủ giao tuyển 3.350 công dân, trong đó, tham gia nghĩa vụ quân đội là 3.104 người, nghĩa vụ công an là 246 người. Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự; Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, khám sàng lọc Covid-19 cho 100% công dân đã phát lệnh gọi nhập ngũ trước khi giao, nhận quân từ 2 đến 3 ngày; Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định, bảo đảm an toàn…