Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao đổi về những giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức cơ sở Đảng; Chân dung 9 cán bộ Đoàn Nghệ An được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng; Hàng trăm ha ngô đổ rạp do mưa lớn; Săn lươn trên ruộng bậc thang ở vùng cao Nghệ An… là những nội dung đáng chú ý đăng trên báo Nghệ An điện tử ngày 22/3.