Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

* Sáng 22/4, tại TP. Vinh, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định số 2668/QĐ-BCA ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an đồng ý chuyển ngành đến nhận công tác tại Tỉnh ủy Hà Tĩnh và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. Ảnh: Thành Duy

* Tổng số cử tri trong toàn tỉnh Nghệ An tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được lập tính đến thời điểm này là hơn 2,2 triệu người. Tổng số tổ bầu cử được lập trên địa bàn tỉnh là 3.416 đơn vị.

Thông tin trên được Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố sáng 22/4, tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đến thời điểm này, công tác hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp đã hoàn thành ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong lĩnh vực bầu cử, sáng 22/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An phát động tháng cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đợt thi đua bắt đầu từ ngày 23/4 và kết thúc vào ngày 23/5/2021, đợt thi đua có chủ đề “Tuổi trẻ hướng về ngày hội non sông”.

Dịp này, Tỉnh đoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An cho 49 tập thể vì “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ảnh: Thanh Quỳnh

* Thành phố Vinh xây dựng cánh đồng sen phục vụ du lịch sinh thái. Thông tin này được lãnh đạo TP.Vinh cho biết. Theo đó, thành phố sẽ triển khai xây dựng cánh đồng sen gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm tại khu vực Bàu Sâu, xóm 6, xã Nghi Kim với diện tích khoảng 5 - 7ha.

Lực lượng chức năng xã Nghi Kim ra quân dọn dẹp, cải tạo khu vực Bàu Sâu để trồng sen trong thời gian tới. Ảnh: Quang An

* Lực lượng chức năng vừa phá thành công một chuyên án; đấu tranh, mở rộng một chuyên án khác và bắt giữ thành công 2 đối tượng chính trong 2 đường dây ma túy lớn từ Lào thẩm lậu qua địa bàn huyện miền núi Quế Phong, tỉnh Nghệ An để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.