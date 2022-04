Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

* Các địa phương phải rốt ráo hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với lãnh đạo UBND cấp huyện có tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án diễn ra sáng nay.

Theo dự kiến, cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ hoàn thành vào tháng 7/2023, còn đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ hoàn thành tháng 5/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Thành Duy

* Năm 2022, sẽ xây dựng 5 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn, 5 cửa hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn. Đây là mục tiêu cụ thể được Hội Nông dân tỉnh đưa ra tại lễ phát động “Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn” năm 2022.



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho CLB "Nông dân sản xuất nông sản an toàn xã Hưng Thành". Ảnh: Thanh Phúc

* Chiều 22/4, tại Trường THCS Quỳnh Hồng, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Lưu phối hợp với nhà trường tổ chức lễ tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An, học sinh lớp 9D có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại hồ sen của xã.

Huyện đoàn Quỳnh Lưu tuyên dương em Đặng Ngọc Thái An. Ảnh: Việt Hùng

* Dự kiến trong ngày hôm nay (22/4), có trên 10.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi ở tỉnh Nghệ An được tiêm phòng Covid-19.

Vắc-xin để tiêm phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi đợt này là vắc- xin Moderna liều 0,25ml. Ảnh: Thành Chung

* Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 21/4 đến 06h00 ngày 22/4, Nghệ An ghi nhận 230 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 61 ca cộng đồng, 169 ca đã được cách ly từ trước (169 ca là F1).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Đi làm công nhân tại tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn Biên về thăm vợ tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tiện thể mua hơn 1 triệu ma túy để bán kiếm lời thì bị bắt giữ.