Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/6

* Chiều 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức gặp mặt đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên, từng là người lính xông pha trận mạc, sau đó chuyển về làm công tác Đảng, công tác Mặt trận, dù trên cương vị nào đồng chí cũng luôn tận tâm, tận lực cống hiến sức lực của mình góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Hồ Đức Ái

* Sáng 22/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 6 để triển khai một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ xem xét 26 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 2 nhóm vấn đề về quản lý, thực hiện các dự án sử dụng đất đô thị và dự kiến trình xin ý kiến HĐND tỉnh tiến hành chất vấn tại kỳ họp thứ 15 tới.

Toàn cảnh cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 22/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Duy Đông – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An.

* Tỷ lệ giải ngân 5 tháng của Nghệ An đạt 33,57% (cao hơn bình quân chung cả nước, cả nước mới giải ngân đạt 23,25%), so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao.

Một số ngành, một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân khá như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 41,3%, Trung tâm Giống chăn nuôi Nghệ An 80,59%, Văn phòng UBND tỉnh 49,67%, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Nam Nghệ An 91,26%...

Xây dựng đường NTM ở xã Kỳ Tân - Tân Kỳ. Ảnh tư liệu: Phương Thảo

* Sáng 22/6, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020.

Năm học 2019 – 2020 là năm học thành công của ngành Giáo dục Nghệ An, trong đó nổi bật là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Cụ thể, tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, toàn trường có 83 học sinh giỏi Quốc gia với 13 em giải Nhất, 31 em giải Nhì, 25 em giải Ba và 12 em giải Khuyến khích. Trong đó, riêng môn Toán học có 4 học sinh đạt giải Nhất - thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Hội Khuyến học tỉnh đã trao thưởng cho tất cả các học sinh đạt giải với mức khen thưởng từ 500.000 – 1 triệu đồng. Hội cũng đã khen thưởng cho 34 giáo viên có công trong lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia. Tổng số tiền khen thưởng là gần 100 triệu đồng.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Bí và Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những học sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Mỹ Hà

* Dân được trả lại tiền và đất sau khi Báo Nghệ An phản ánh xã đòi tiền "hỗ trợ" mới ký xác nhận.

Ngày 21/6, gia đình ông Lương Đình Tiến (bản Tam Bông, xã Tam Quang) cho biết, đã nhận được 40 triệu đồng do phía xã Tam Đình (huyện Tương Dương) trả lại. Ngoài ra, ông Tiến còn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất còn lại nằm trên cốt ngập của thủy điện Khe Bố. Ông Tiến là nhân vật trong bài phản ánh "Nghệ An: Dân phải chi tiền mới được ký xác nhận nguồn gốc đất để được thủy điện đền bù?" của Báo Nghệ An đăng tải ngày 5/5.

Ông Lương Đình Tiến. Ảnh: Tiến Hùng

* 'Sốc': Chị em ruột cùng bạn thuê phòng khách sạn ở TP Vinh để bay lắc. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong 5 đối tượng, Lê Mạnh C. và Nguyễn Thị N. là 2 chị em ruột.

Vào lúc 5h30’ ngày 20/6, qua công tác nắm tình hình địa bàn Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) có nhiều đối tượng đang tập trung sử dụng ma túy tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Vinh.