Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Công bố, trao Quyết định Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Thành; Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Nghệ An sạch bóng Covid-19; "Thủ phủ" hồng Nghệ An rộn niềm vui; Nhiều hồ, đập mất an toàn trước mùa mưa lũ… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.