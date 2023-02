Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/2

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các đơn vị y tế nhân ngày 27/2; Giá muối cao kỷ lục, diêm dân không có hàng để bán; Chợ mạ 'độc nhất vô nhị' ở Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 22/2.

* Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Ban Bảo vệ sức khỏe tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

* Cũng trong chiều 22/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

* Trong khoảng 5 năm trở lại đây có đến gần 160 người thuộc lực lượng bảo vệ rừng đã bỏ việc và xin nghỉ việc. Thời gian gần đây tiếp tục có nhiều người thuộc lực lượng này viết đơn xin nghỉ việc. Nguyên do, chế độ chính sách dành cho họ hết sức bất cập.

* Từ tháng 11/2022 đến nay, giá muối trên địa bàn Nghệ An tăng cao kỷ lục trên 3.000 đồng/kg, nhưng diêm dân không có muối để bán.

* Chợ mạ "độc nhất vô nhị" ở xã Thanh Dương (Thanh Chương). Chợ bán những bó lúa non để người dân về dặm ruộng. Chợ hoàn toàn tự phát và họp độ mươi phiên là kết thúc.

* Ban chuyên án cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Nghệ An vừa triển khai phương án vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Đình Hùng (SN 1989), trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tang vật thu được là 5kg ma túy dạng đá.

* Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn), để điều tra 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.